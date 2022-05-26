https://sputnik-georgia.ru/20220526/kurs-rublya-na-moskovskoy-birzhe-upal-k-dollaru--na-9-k-evro---na-12--266917912.html

Курс рубля на Московской бирже упал к доллару на 9%, к евро – на 12%

Курс рубля на Московской бирже упал к доллару на 9%, к евро – на 12%

В четверг Центральный банк России на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T18:31+0400

2022-05-26T18:31+0400

2022-05-26T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару – почти 9% к уровню предыдущих торгов, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 18:11 тбс растет до 65,13 рубля, евро – до 69,33 рубля. Европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская – выше 65 рублей с 13 мая.Решение Центробанка РоссииВ четверг Центральный банк России на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых и регулятор заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает инфляционных рисков. Также Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, также заявила она.Прогноз ситуации с курсом рубляРоссийский валютный рынок с момента анонса заседания и после самого решения ЦБ о снижении ключевой ставки отреагировал ослаблением рубля, констатирует Максим Петроневич из банка "Открытие".Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что смягчение монетарной политики является одним из ключевых факторов ослабления любой валюты."Учитывая более чем двукратный рост рубля с исторических вершин всего за два месяца, а также планомерное смягчение валютного регулирования, вероятно, это только начало снижения рубля к экономически более обоснованным уровням", – заявил эксперт. По его словам, дополнительное давление на российскую валюту в более долгосрочном плане может оказать решение повысить в России с 1 июня на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам.

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