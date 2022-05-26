https://sputnik-georgia.ru/20220526/pevitsu-shakiru-zapodozrili-v-neuplate-nalogov-na-145-milliona-evro-v-ispanii-266916489.html

Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро в Испании

Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро в Испании

Певица, согласно версии обвинения, выводила деньги, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T17:28+0400

2022-05-26T17:28+0400

2022-05-26T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Испанский суд решил привлечь к ответственности Шакиру – знаменитая колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.В целом 45-летней исполнительнице вменяется в вину аж шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.Барселонский суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса. Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.Певица, согласно версии обвинения, выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.

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шакира, новости, в мире, шоу-бизнес, испания