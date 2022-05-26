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Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро в Испании
Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро в Испании
Певица, согласно версии обвинения, выводила деньги, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T17:28+0400
2022-05-26T17:28+0400
2022-05-26T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Испанский суд решил привлечь к ответственности Шакиру – знаменитая колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.В целом 45-летней исполнительнице вменяется в вину аж шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.Барселонский суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса. Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.Певица, согласно версии обвинения, выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шакира, новости, в мире, шоу-бизнес, испания
Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро в Испании
Певица, согласно версии обвинения, выводила деньги, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Испанский суд решил привлечь к ответственности Шакиру – знаменитая колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.
В целом 45-летней исполнительнице вменяется в вину аж шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.
Барселонский суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса. Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.
Певица, согласно версии обвинения, выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.