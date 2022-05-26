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Соцагенты в Грузии будут изучать положение детей в семьях неимущих

Соцагенты в Грузии будут изучать положение детей в семьях неимущих

Будут проверятся посещение детьми школы и наличие у детей государственной медицинской страховки 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T23:28+0400

2022-05-26T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Социальные агенты, оценивающие социально-экономическое положение семей, с 1 июня будут также изучать положение детей.Глава министерства социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили уже утвердил соответствующие поправки "В правила оценка социально-экономического состояния социально-незащищенных семей".При оценке положения семьи отдельно агент будет указывать безопасен ли дом для детей, в том числе стойкость стен и пола, состояние дома и существующие угрозы. Также агенты будут обязаны указать где спят дети и есть ли у них условия для сна, гигиены и соответствующая сезону одежда.Кроме того, в декларации с 1 июня будет указываться не только информация об имуществе и кредитов семьи, но и призы детей в конкурсах, соревнованиях или спортивных играх, а также деньги, полученные в рамках благотворительности.Также будут проверятся посещение детьми школы и наличие у детей государственной медицинской страховки. Если будет установлено несоблюдение одного из пунктов, соцработник будет обязан сообщить об этом в Агентство опеки.В Грузии соцагенты во время оценки семей будут использовать нательные камеры >>Соцагенты будут также обязаны с 1 июня звонить в Службу неотложной и чрезвычайной помощи если при проверке обнаружат угрожающее жизни состояние здоровья одного из членов семей, в том числе и ребенка.Также звонить агентам придется и при обнаружении на ребенке следов насилия: синяков различной давности, порезов, царапин, шрамов, опухших частей тела, переломов и других повреждений, а также если ребенок или другой член семьи заявят о семейном насилии.А вот в случае обнаружения детей до 10 лет без присмотра взрослы – соцагент будет обязан незамедлительно вызвать сотрудников Агентства заботы.

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