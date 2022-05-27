https://sputnik-georgia.ru/20220527/budet-li-v-gruzii-defitsit-soli-importery-gotovy-k-diversifikatsii-266943414.html

Будет ли в Грузии дефицит соли: импортеры готовы к диверсификации

Будет ли в Грузии дефицит соли: импортеры готовы к диверсификации

Возможно, возникнет некий дискомфорт, так как не будет каменной соли, но без соли страна точно не останется, заявил бизнесмен 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Закрытие крупного украинского предприятия по соледобыче "Артемсоль" не вызовет дефицита соли в Грузии, заявил глава Ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония.Несколько дней назад компания "Артемсоль" объявила о приостановке деятельности. По словам исполняющего обязанности директора предприятия Виктора Юрина, проблема связана с невозможностью вывоза продукции из Соледара. Он указал, что остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.По словам главы Ассоциации дистрибьюторов, прекращение производства столь крупного предприятия было неожиданностью, но импортеры привыкли работать в форс-мажорных ситуациях."Мы смогли управлять ситуацией и во время пандемии, поэтому проблем не возникнет и теперь. Возможно, возникнет некий дискомфорт, так как не будет каменной соли, но без соли страна точно не останется. В той же соседней Армении есть хорошее производство иодированной соли", - сказал он.Грузия импортирует в среднем до 60 тонн соли ежегодно. Основными поставщиками соли в Грузию являются Турция, Украина, Иран, Азербайджан и Греция.Инфляция в Грузии – эксперт озвучил прогнозы >>По данным статистики, в 2021 году страна завезла более 54 тонн соли на сумму примерно 4,7 миллиона долларов, на 12,2% меньше чем в 2020 году. Доля Украины в импорте составила 18,6%.ГП "Артёмсоль" — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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