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Будет ли в Грузии дефицит соли: импортеры готовы к диверсификации
Будет ли в Грузии дефицит соли: импортеры готовы к диверсификации
Возможно, возникнет некий дискомфорт, так как не будет каменной соли, но без соли страна точно не останется, заявил бизнесмен 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T20:01+0400
2022-05-27T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Закрытие крупного украинского предприятия по соледобыче "Артемсоль" не вызовет дефицита соли в Грузии, заявил глава Ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония.Несколько дней назад компания "Артемсоль" объявила о приостановке деятельности. По словам исполняющего обязанности директора предприятия Виктора Юрина, проблема связана с невозможностью вывоза продукции из Соледара. Он указал, что остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.По словам главы Ассоциации дистрибьюторов, прекращение производства столь крупного предприятия было неожиданностью, но импортеры привыкли работать в форс-мажорных ситуациях."Мы смогли управлять ситуацией и во время пандемии, поэтому проблем не возникнет и теперь. Возможно, возникнет некий дискомфорт, так как не будет каменной соли, но без соли страна точно не останется. В той же соседней Армении есть хорошее производство иодированной соли", - сказал он.Грузия импортирует в среднем до 60 тонн соли ежегодно. Основными поставщиками соли в Грузию являются Турция, Украина, Иран, Азербайджан и Греция.Инфляция в Грузии – эксперт озвучил прогнозы >>По данным статистики, в 2021 году страна завезла более 54 тонн соли на сумму примерно 4,7 миллиона долларов, на 12,2% меньше чем в 2020 году. Доля Украины в импорте составила 18,6%.ГП "Артёмсоль" — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, новости, общество, украина, продукты питания
Будет ли в Грузии дефицит соли: импортеры готовы к диверсификации
Возможно, возникнет некий дискомфорт, так как не будет каменной соли, но без соли страна точно не останется, заявил бизнесмен
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Закрытие крупного украинского предприятия по соледобыче "Артемсоль" не вызовет дефицита соли в Грузии, заявил глава Ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония.
Несколько дней назад компания "Артемсоль" объявила о приостановке деятельности. По словам исполняющего обязанности директора предприятия Виктора Юрина, проблема связана с невозможностью вывоза продукции из Соледара. Он указал, что остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.
"Есть альтернативные рынки, Азербайджан, Иран, откуда мы можем завозить. Какую долю на грузинском рынке составляла соль из Украины, точно сказать не могу, но знаю, что точно была большой. Тем не менее, проблем с солью в Грузии не будет", - заявил Чкония Sputnik Грузия.
По словам главы Ассоциации дистрибьюторов, прекращение производства столь крупного предприятия было неожиданностью, но импортеры привыкли работать в форс-мажорных ситуациях.
"Мы смогли управлять ситуацией и во время пандемии, поэтому проблем не возникнет и теперь. Возможно, возникнет некий дискомфорт, так как не будет каменной соли, но без соли страна точно не останется. В той же соседней Армении есть хорошее производство иодированной соли", - сказал он.
Грузия импортирует в среднем до 60 тонн соли ежегодно. Основными поставщиками соли в Грузию являются Турция, Украина, Иран, Азербайджан и Греция.
По данным статистики, в 2021 году страна завезла более 54 тонн соли на сумму примерно 4,7 миллиона долларов, на 12,2% меньше чем в 2020 году. Доля Украины в импорте составила 18,6%.
ГП "Артёмсоль" — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.