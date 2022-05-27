https://sputnik-georgia.ru/20220527/glava-minyusta-prava-zaklyuchennykh-v-gruzii-polnostyu-zaschischeny-266948637.html

Глава Минюста: права заключенных в Грузии полностью защищены

Глава Минюста: права заключенных в Грузии полностью защищены

Началась работа над новым Кодексом заключения в рамках программы, которую проводит министерство юстиции, заявил министр 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T23:32+0400

2022-05-27T23:32+0400

2022-05-27T23:51+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. С 2013 года в Европейский суд по правам человека не поступало ни одного иска по поводу нарушения прав человека в грузинских тюрьмах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.Вопрос защиты прав заключенных в Грузии стал актуальным после ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в октябре 2021 года. С тех пор тему защиты его прав систематически поднимает оппозиция.По его словам, состояние в тюрьмах на сегодняшний день неидеальное и идет работа над улучшением положения заключенных."По нашему решению началась работа над новым Кодексом заключения в рамках программы, которую проводит министерство юстиции, чтобы увидеть все недостатки, которые существуют, и исправить их", - сказал Брегадзе.Пенитенциарная служба Грузии сделала новое заявление о состоянии здоровья Саакашвили >>Кодекс заключения, который определяет все права и свободы заключенных, был принят в 2010 году, с тех пор в него было внесено 38 поправок.В грузинских тюрьмах, по данным на 1 апреля 2022 года, находились 9 472 человека, из которых 325 – женщины. Общее число заключенных в Грузии на 1 апреля составляло 0,25% населения страны.

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, европейский суд по правам человека