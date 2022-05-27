https://sputnik-georgia.ru/20220527/glava-minyusta-prava-zaklyuchennykh-v-gruzii-polnostyu-zaschischeny-266948637.html
Глава Минюста: права заключенных в Грузии полностью защищены
Глава Минюста: права заключенных в Грузии полностью защищены
Началась работа над новым Кодексом заключения в рамках программы, которую проводит министерство юстиции, заявил министр 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T23:32+0400
2022-05-27T23:32+0400
2022-05-27T23:51+0400
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новости
общество
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
европейский суд по правам человека
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. С 2013 года в Европейский суд по правам человека не поступало ни одного иска по поводу нарушения прав человека в грузинских тюрьмах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.Вопрос защиты прав заключенных в Грузии стал актуальным после ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в октябре 2021 года. С тех пор тему защиты его прав систематически поднимает оппозиция.По его словам, состояние в тюрьмах на сегодняшний день неидеальное и идет работа над улучшением положения заключенных."По нашему решению началась работа над новым Кодексом заключения в рамках программы, которую проводит министерство юстиции, чтобы увидеть все недостатки, которые существуют, и исправить их", - сказал Брегадзе.Пенитенциарная служба Грузии сделала новое заявление о состоянии здоровья Саакашвили >>Кодекс заключения, который определяет все права и свободы заключенных, был принят в 2010 году, с тех пор в него было внесено 38 поправок.В грузинских тюрьмах, по данным на 1 апреля 2022 года, находились 9 472 человека, из которых 325 – женщины. Общее число заключенных в Грузии на 1 апреля составляло 0,25% населения страны.
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, европейский суд по правам человека
Глава Минюста: права заключенных в Грузии полностью защищены
23:32 27.05.2022 (обновлено: 23:51 27.05.2022)
Началась работа над новым Кодексом заключения в рамках программы, которую проводит министерство юстиции, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. С 2013 года в Европейский суд по правам человека не поступало ни одного иска по поводу нарушения прав человека в грузинских тюрьмах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.
Вопрос защиты прав заключенных в Грузии стал актуальным после ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в октябре 2021 года. С тех пор тему защиты его прав систематически поднимает оппозиция.
"С 2013 года Европейский суд по правам человека не принял ни одного иска о нарушении прав человека в пенитенциарной системе, что является ярким примером, что в Грузии правовое положение заключенных полностью соответствует европейским стандартам и улучшилось после 2012 года", - сказал Брегадзе.
По его словам, состояние в тюрьмах на сегодняшний день неидеальное и идет работа над улучшением положения заключенных.
"По нашему решению началась работа над новым Кодексом заключения в рамках программы, которую проводит министерство юстиции, чтобы увидеть все недостатки, которые существуют, и исправить их", - сказал Брегадзе.
Кодекс заключения, который определяет все права и свободы заключенных, был принят в 2010 году, с тех пор в него было внесено 38 поправок.
В грузинских тюрьмах, по данным на 1 апреля 2022 года, находились 9 472 человека, из которых 325 – женщины. Общее число заключенных в Грузии на 1 апреля составляло 0,25% населения страны.