https://sputnik-georgia.ru/20220527/kak-vlasti-gruzii-pozabotilis-o-tsenakh-otvet-ministra-ekonomiki-266946782.html

Как власти Грузии позаботились о ценах: ответ министра экономики

Как власти Грузии позаботились о ценах: ответ министра экономики

Благодаря диверсификации источников поставок топлива началось снижение цен на небрендированных заправочных станциях, заявил министр 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T21:36+0400

2022-05-27T21:36+0400

2022-05-27T21:40+0400

грузия

новости

экономика

цены на топливо

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Власти Грузии достигли снижения цен на бензин, муку и медикаменты, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Высокие цены на бензин, зерновые и медикаменты вызывают наибольшее беспокойство населения страны.По его словам, тоже касается зерновых и муки."Наша экономика важна, но важнее условия для граждан, соответственно мы приняли решение в пользу меньшего роста цен на муку", - сказал Давиташвили.Министр экономики отметил, что с таким же подходом власти Грузии действовали и на фармацевтическом рынке.Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки >>"Сейчас произошла либерализация фармацевтического рынка, что должно снизить цены на медикаменты", - сказал Давиташвили.Между тем годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.

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грузия, новости, экономика, цены на топливо, леван давиташвили