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Как власти Грузии позаботились о ценах: ответ министра экономики
Как власти Грузии позаботились о ценах: ответ министра экономики
Благодаря диверсификации источников поставок топлива началось снижение цен на небрендированных заправочных станциях, заявил министр 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T21:36+0400
2022-05-27T21:36+0400
2022-05-27T21:40+0400
грузия
новости
экономика
цены на топливо
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Власти Грузии достигли снижения цен на бензин, муку и медикаменты, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Высокие цены на бензин, зерновые и медикаменты вызывают наибольшее беспокойство населения страны.По его словам, тоже касается зерновых и муки."Наша экономика важна, но важнее условия для граждан, соответственно мы приняли решение в пользу меньшего роста цен на муку", - сказал Давиташвили.Министр экономики отметил, что с таким же подходом власти Грузии действовали и на фармацевтическом рынке.Уровень инфляции в Грузии может снизиться: министр экономики назвал сроки >>"Сейчас произошла либерализация фармацевтического рынка, что должно снизить цены на медикаменты", - сказал Давиташвили.Между тем годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.
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грузия, новости, экономика, цены на топливо, леван давиташвили
Как власти Грузии позаботились о ценах: ответ министра экономики
21:36 27.05.2022 (обновлено: 21:40 27.05.2022)
Благодаря диверсификации источников поставок топлива началось снижение цен на небрендированных заправочных станциях, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Власти Грузии достигли снижения цен на бензин, муку и медикаменты, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Высокие цены на бензин, зерновые и медикаменты вызывают наибольшее беспокойство населения страны.
"Мы организовано поработали с бизнесом, чтобы диверсифицировать источники поставок топлива. Мы смогли поспособствовать поставкам топлива из стран Азии и других стран. Это дало нам возможность начать снижение цен на топливо, что видно на небрендированных заправочных станциях, где цена значительно снизилась", - сказал Давиташвили, выступая в парламенте.
По его словам, тоже касается зерновых и муки.
"Наша экономика важна, но важнее условия для граждан, соответственно мы приняли решение в пользу меньшего роста цен на муку", - сказал Давиташвили.
Министр экономики отметил, что с таким же подходом власти Грузии действовали и на фармацевтическом рынке.
"Сейчас произошла либерализация фармацевтического рынка, что должно снизить цены на медикаменты", - сказал Давиташвили.
Между тем годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.