https://sputnik-georgia.ru/20220527/nikakogo-prodvizheniya-gruzovye-fury-stoyat-u-tbilisi-uzhe-tretyu-nedelyu-266943012.html

Никакого продвижения: грузовые фуры стоят у Тбилиси уже третью неделю

Никакого продвижения: грузовые фуры стоят у Тбилиси уже третью неделю

Таможня не справляется с потоком автомобилей из-за того, что сухопутная граница между Россией и Грузией открылась для граждан спустя дв0а года 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T19:26+0400

2022-05-27T19:26+0400

2022-05-27T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. На подъезде к Тбилиси со стороны грузино-армянской границы (регион Квемо Картли) выстроилась многокилометровая пробка из грузовых фур, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места.Очередь к Верхнему Ларсу теперь начинается здесь, в то время как все предыдущие годы пробка из большегрузов начиналась от города Душети в регионе Мцхета-Мтианети.Некоторые фуры стоят здесь уже третью неделю, и водители предполагают, что такими темпами пробудут на территории Грузии еще около двух недель. Признаются, что они находятся в удручающем положении – товар портится, а за каждый день простоя им начисляется штраф.В чем причина заторов на подступах к Ларсу >>"Я шесть суток, как заехал в Грузию, но стою в конце очереди. В начале ребята стоят уже 18-20 дней. Как вы видите, много машин, фур 300 здесь стоит. Ни воды, ничего, приходится выживать в спартанских условиях", - рассказал Sputnik Грузия дальнобойщик Али.По словам дальнобойщиков, известная им причина – таможня не справляется с потоком автомобилей из-за того, что сухопутная граница между Россией и Грузией открылась для граждан спустя два года. Граница между двумя странами закрылась в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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