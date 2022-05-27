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Ограничения на поездки можно не вводить - ВОЗ о вспышке оспы обезьян

Ограничения на поездки можно не вводить - ВОЗ о вспышке оспы обезьян

Необходимо принимать адекватные меры реагирования на распространение оспы обезьян, прежде всего отслеживать контакты заразившихся, рекомендует ВОЗ 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T18:08+0400

2022-05-27T18:08+0400

2022-05-27T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, сказала директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.Она добавила, что странам необходимо применять адекватные меры реагирования на распространение оспы обезьян и прежде всего речь идет об отслеживании контактов заразившихся, а также их изоляции.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы >>Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

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