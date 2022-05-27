https://sputnik-georgia.ru/20220527/pravitelstvo-gruzii-uvelichivaet-pomosch-detyam-iz-nuzhdayuschikhsya-semey-266923013.html
Правительство Грузии увеличивает помощь детям из нуждающихся семей
Правительство Грузии увеличивает помощь детям из нуждающихся семей
Это уже второе увеличение помощи на детей за год, с 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T09:56+0400
2022-05-27T09:56+0400
2022-05-27T09:56+0400
грузия
новости
общество
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263664235_0:146:1680:1092_1920x0_80_0_0_4f307896dbae2f5b4eaf62c4d7e76126.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличится со 100 до 150 лари на ребенка, говорится в постановлении правительства Грузии.Согласно постановлению, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.Соцагенты в Грузии будут изучать положение детей в семьях неимущих >>По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263664235_187:0:1680:1120_1920x0_80_0_0_9ff23ffac1f5fda0136d461775e853f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дети
Правительство Грузии увеличивает помощь детям из нуждающихся семей
Это уже второе увеличение помощи на детей за год, с 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличится со 100 до 150 лари на ребенка, говорится в постановлении правительства Грузии.
Согласно постановлению, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.
Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.
По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.