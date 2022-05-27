https://sputnik-georgia.ru/20220527/predstaviteli-diaspory-smogut-prosche-poluchat-pasport-gruzii---premer-266932089.html
Представители диаспоры смогут проще получать паспорт Грузии – премьер
Представители диаспоры смогут проще получать паспорт Грузии – премьер
Соответствующие законодательные поправки поступят в парламент в сентябре 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T13:00+0400
2022-05-27T13:00+0400
2022-05-27T14:01+0400
ираклий гарибашвили
грузия
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политика
саломе зурабишвили
рати брегадзе
тбилиси
франция
грузинская диаспора
диаспоры
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что процедура получения паспорта Грузии для представителей грузинской диаспоры будет упрощена – для этого будут сняты все искусственно созданные барьеры.Об этом глава грузинского правительства заявил на открытии форума, посвященного Дню диаспоры – "Грузинская диаспора для европейского будущего Грузии", который проходит 27 мая в Тбилиси.По словам Гарибашвили, он вместе с министром юстиции Рати Брегадзе рассмотрел один конкретный пример, когда представитель диаспоры посетил Грузию и пытался получить грузинский паспорт, однако из-за небольшой грамматической ошибки не смог этого сделать.Как отметил глава правительства Грузии, он хорошо понимает эмоции представителей диаспоры. Гарибашвили, по его словам, сам во время учебы во Франции лично испытал, что значит быть вдали от родины. Поэтому он хорошо понимает те сложности, с которыми сталкиваются представители грузинской диаспоры, отметил он.Гарибашвили также выступил с инициативой, чтобы представители диаспоры во время получения грузинского паспорта за границей пользовались той же ценой, которая установлена в Грузии."Почему, например, в течение многих лет для представителей диаспоры, проживающих за рубежом, стоимость паспорта стоила 130 долларов. Если не ошибаюсь, в Грузии это стоит в два, три раза меньше", – отметил Гарибашвили, добавив, что данный тариф станет одинаковым.Кроме того, премьер сказал, что не должно быть никакого деления между гражданами, проживающими в Грузии и за ее пределами."Родина вас любит" – Патриарх Грузии обратился к представителям грузинской диаспоры >>Как отметил Гарибашвили, он понимает, что некоторым гражданам пришлось оставить Грузию, но их сердца остались с родиной."Невероятно, чтобы грузины не стремились к возвращению на родину. Я очень хорошо понимаю, что многие из них все еще не могут вернуться в Грузию. Но их главной, окончательной целью должно быть возвращение в нашу страну", – отметил Гарибашвили.Глава правительства говорил и об инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили касательно включенности представителей диаспоры в грузинскую политику. По словам Гарибашвили, Саломе Зурабишвили является прекрасным представителем грузинской диаспоры, и то, что Грузия выбрала ее в качестве президента, это тоже является очень символичным фактом.
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ираклий гарибашвили, грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , рати брегадзе, тбилиси, франция, грузинская диаспора, диаспоры, дни диаспоры
Представители диаспоры смогут проще получать паспорт Грузии – премьер
13:00 27.05.2022 (обновлено: 14:01 27.05.2022)
Соответствующие законодательные поправки поступят в парламент в сентябре
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что процедура получения паспорта Грузии для представителей грузинской диаспоры будет упрощена – для этого будут сняты все искусственно созданные барьеры.
Об этом глава грузинского правительства заявил на открытии форума, посвященного Дню диаспоры – "Грузинская диаспора для европейского будущего Грузии", который проходит 27 мая в Тбилиси.
По словам Гарибашвили, он вместе с министром юстиции Рати Брегадзе рассмотрел один конкретный пример, когда представитель диаспоры посетил Грузию и пытался получить грузинский паспорт, однако из-за небольшой грамматической ошибки не смог этого сделать.
"Я говорил об этом с господином Брегадзе. Мы оба согласны с тем, что это нужно исправить. По моему поручению Минюст уже начал работу. В сентябре соответствующий законопроект будет представлен парламенту. И мы снимем все искусственно созданные барьеры так, чтобы представители диаспоры легко смогли бы получать грузинский паспорт", – заявил Гарибашвили.
Как отметил глава правительства Грузии, он хорошо понимает эмоции представителей диаспоры. Гарибашвили, по его словам, сам во время учебы во Франции лично испытал, что значит быть вдали от родины. Поэтому он хорошо понимает те сложности, с которыми сталкиваются представители грузинской диаспоры, отметил он.
Гарибашвили также выступил с инициативой, чтобы представители диаспоры во время получения грузинского паспорта за границей пользовались той же ценой, которая установлена в Грузии.
"Почему, например, в течение многих лет для представителей диаспоры, проживающих за рубежом, стоимость паспорта стоила 130 долларов. Если не ошибаюсь, в Грузии это стоит в два, три раза меньше", – отметил Гарибашвили, добавив, что данный тариф станет одинаковым.
Кроме того, премьер сказал, что не должно быть никакого деления между гражданами, проживающими в Грузии и за ее пределами.
Как отметил Гарибашвили, он понимает, что некоторым гражданам пришлось оставить Грузию, но их сердца остались с родиной.
"Невероятно, чтобы грузины не стремились к возвращению на родину. Я очень хорошо понимаю, что многие из них все еще не могут вернуться в Грузию. Но их главной, окончательной целью должно быть возвращение в нашу страну", – отметил Гарибашвили.
Глава правительства говорил и об инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили касательно включенности представителей диаспоры в грузинскую политику. По словам Гарибашвили, Саломе Зурабишвили является прекрасным представителем грузинской диаспоры, и то, что Грузия выбрала ее в качестве президента, это тоже является очень символичным фактом.