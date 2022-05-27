https://sputnik-georgia.ru/20220527/rodina-vas-lyubit--patriarkh-gruzii-obratilsya-k-predstavitelyam-gruzinskoy-diaspory-266930999.html

"Родина вас любит" – Патриарх Грузии обратился к представителям грузинской диаспоры

"Родина вас любит" – Патриарх Грузии обратился к представителям грузинской диаспоры

Святейший поблагодарил представителей диаспоры за их вклад в популяризацию Грузии за рубежом 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T12:27+0400

2022-05-27T12:27+0400

2022-05-27T12:27+0400

католикос-патриарх всея грузии илия ii

грузинская диаспора

грузинская диаспора

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поблагодарил представителей грузинской диаспоры за самоотверженный труд и призвал быть достойными послами своей родины за рубежом, говорится в обращении Патриарха.В Тбилиси проходит форум, посвященный Дню диаспоры – "Грузинская диаспора для европейского будущего Грузии".По словам святейшего, за границей представители грузинской диаспоры приобретают опыт, знакомятся с местными достижениями в области науки, технологии, искусства и получают возможность поделиться ими с соотечественниками.С помощью грузинской диаспоры иностранцы знакомятся с обычаями Грузии, духовными ценностями, искусством, прошлым и настоящим, отметил Илия II."Хочу поблагодарить за тот самоотверженный труд, который вы ведете, чтобы помочь членам вашей семьи, родственникам и родным, находящимся здесь. Я много раз говорил, рука, дающая милостыню, никогда не останется пустой, и вы, вместе с материальным добром, получите и божью благодать", – отметил Патриарх.По словам Илии II, каждый представитель диаспоры является лицом родины, страны с древнейшей, уникальной культурой и историей.В Тбилиси открылся форум диаспоры Грузии >>>"Всячески старайтесь не осквернять имя Грузии. А те, которые стараются утвердиться неправильным путем, то совершают большое преступление, поскольку наносят вред не только себе, но и родине", – подчеркнул Патриарх.Патриарх Грузии призвал всех представителей диаспоры быть достойными послами родины, и временными, но достойными гражданами той страны, в которой они сейчас находятся."Временными я говорю потому, что рано или поздно вы вернетесь в Грузию, а до этого старайтесь здесь приобрести земли и смотреть за ними. Родина вас любит, родина в вас очень нуждается", – отметил Патриарх.

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католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузинская диаспора, грузинская диаспора, дни диаспоры, диаспоры, грузия, новости