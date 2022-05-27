https://sputnik-georgia.ru/20220527/sokratili-li-rabotnikam-skoroy-pomoschi-v-gruzii-zarplatu-otvet-tsentra-266949385.html

Сократили ли работникам скорой помощи в Грузии зарплату: ответ Центра

Сократили ли работникам скорой помощи в Грузии зарплату: ответ Центра

У врачей "скорой помощи" сняли только те денежные надбавки, которые выдавались во время пандемии коронавируса, заявили в Центре 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T23:56+0400

2022-05-27T23:56+0400

2022-05-28T00:17+0400

грузия

общество

новости

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Работникам Центра неотложной помощи не сокращали зарплату и она колеблется от 1,2 тысячи до 2 тысяч лари, говорится в заявлении Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Медики и представители профсоюзов собрались у здания Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи, требуя стопроцентного увеличения зарплат. По словам работников "скорой помощи", они уже месяц не получают надбавку, которую государство выдавало им в рамках ковид-программы.При этом в центре заявляют, что, несмотря на спад пандемии, работники скорой получали надбавки вплоть до апреля этого года.При этом, центр отмечает, что уже с сотрудниками достигнута договоренность о снижении количества рабочих часов с 192 до 156, а их зарплата при этом будет прежней от 1,2 тысячи до 2 тысяч лари.По данным центра, врач-реаниматолог в среднем в месяц получает 2 тысячи лари, врач – 1,7 тысячи, медсестры и медбратья – 1,3 тысячи, а водители 1 тысячу лари при графике 24-часовая смена раз в четыре дня.Протест в Тбилиси: работники "скорой помощи" требуют повышения зарплат >>По данным центра, в начале года работники центра получили повышение зарплат наряду со всеми госслужащими в стране.Также, по данным центра, идет обновление автопарка и медицинского оборудования, ремонтируются филиалы, а также работники скорой помощи будут получать повышенную зарплату за работу в выходные дни.В случае, если требования протестующих медиков не будут удовлетворены, они планируют продолжать акции протеста. Следующая акция запланирована 1 июня у здания министерства здравоохранения.

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грузия, общество, новости, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи