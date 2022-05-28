https://sputnik-georgia.ru/20220528/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-na-zapade-strany-vyyavili-18-faktov-266941846.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: на западе страны выявили 18 фактов

Незаконная вырубка леса в Грузии: на западе страны выявили 18 фактов

Власти Грузии продолжают бороться с незаконной вырубкой деревьев в стране 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T12:01+0400

2022-05-28T12:01+0400

2022-05-28T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии за последнее время выявили 18 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Из них 12 правонарушений выявлено в регионе Самегрело - Земо Сванети. В регионе Имерети выявлено пять фактов правонарушений, а в Аджарии – один.Сотрудники Департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии составили документацию о нарушениях и переслали ее в соответствующие ведомства.Борьба с вырубкой лесаВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.Леса Грузии под контролем: последние данные о нарушениях>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

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