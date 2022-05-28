https://sputnik-georgia.ru/20220528/uroven-absolyutnoy-bednosti-v-gruzii-snizilsya-266949639.html

Уровень абсолютной бедности в Грузии снизился

Уровень абсолютной бедности в Грузии снизился

Уровень абсолютной бедности в Грузии с 2020 года, когда он составлял 21,3%, снизился на 3,8 процентного пункта 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T09:01+0400

2022-05-28T09:01+0400

2022-05-28T09:01+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2021 году находилось 17,5% населения, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2020 года снизился на 3,8 процентного пункта. При этом в 2019 году уровень абсолютной бедности составлял 21,3%.За чертой бедность проживает 15,0% жителей городов и 21,3% жителей сел. За год показатель для городов снизился на 2,1 процентного пункта, а для сел – на 6,3.Безработица в Грузии выросла - новая статистика >>В 2021 году по сравнению с предыдущим годом значение коэффициента Джини по валовому доходу не изменилось и находится на уровне 0,37.Значение коэффициента Джини по сумме денежных средств не изменилось и составляет 0,39. Коэффициент Джини снизился с 0,36 до 0,34 в совокупных потребительских расходах, в то время как в денежных средствах он остается неизменным на уровне 0,42.В 2021 году доля населения ниже 60% медианного потребления снизилась на 0,8 процентных пункта до 18,9 процента, а доля населения ниже 40% медианного потребления увеличилась на 0,4 процентных пункта до 7,4 процента.

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2022

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грузия, новости, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика