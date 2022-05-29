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Эрдоган намерен позвонить в понедельник Путину и Зеленскому

Эрдоган намерен позвонить в понедельник Путину и Зеленскому

Владимир Путин планирует разговор с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в понедельник, подтвердили в Кремле 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T18:07+0400

2022-05-29T18:07+0400

2022-05-29T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести в понедельник переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимир Путин планирует разговор с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в понедельник.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Несколько встреч состоялось в Беларуси, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров.Россия готова к переговорам с Украиной – Мединский >> Президент РФ Владимир Путин 12 апреля заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.Со своей стороны пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа.

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