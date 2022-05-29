https://sputnik-georgia.ru/20220529/gruzii-ofitsialno-peredali-uchastok-zemli-u-reki-iordan-266969605.html

Грузии официально передали участок земли у реки Иордан

Грузии официально передали участок земли у реки Иордан

В ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра с участием Патриархии, Национального музея и Минкультуры Грузии 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T23:08+0400

2022-05-29T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал историческим день передачи Грузии участка земли у реки Иордан, сообщает пресс-служба правительства.Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.Вместе с главой правительства на церемонии присутствовал принц Иорданского Хашимитского Королевства Гази.В ходе церемонии Гарибашвили открыл мемориальный камень с подписями Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и премьер-министра.Как отметил премьер, в ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра. К разработке проекта подключатся Патриархия, Национальный музей и Минкультуры Грузии.Премьер Грузии наградил короля Иордании орденом "Золотого руна" >>"Я хочу начать строительство как можно скорее. Для этого мы постараемся своевременно согласовать концепцию. Конечно, мы проинформируем общественность об этом проекте, и только после этого начнется строительство", - сказал премьер.Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.

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