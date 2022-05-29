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Грузии официально передали участок земли у реки Иордан
Грузии официально передали участок земли у реки Иордан
В ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра с участием Патриархии, Национального музея и Минкультуры Грузии 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T23:08+0400
2022-05-29T23:08+0400
2022-05-29T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал историческим день передачи Грузии участка земли у реки Иордан, сообщает пресс-служба правительства.Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.Вместе с главой правительства на церемонии присутствовал принц Иорданского Хашимитского Королевства Гази.В ходе церемонии Гарибашвили открыл мемориальный камень с подписями Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и премьер-министра.Как отметил премьер, в ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра. К разработке проекта подключатся Патриархия, Национальный музей и Минкультуры Грузии.Премьер Грузии наградил короля Иордании орденом "Золотого руна" >>"Я хочу начать строительство как можно скорее. Для этого мы постараемся своевременно согласовать концепцию. Конечно, мы проинформируем общественность об этом проекте, и только после этого начнется строительство", - сказал премьер.Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.
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грузия, новости, общество, иордания, ираклий гарибашвили
Грузии официально передали участок земли у реки Иордан
23:08 29.05.2022 (обновлено: 23:31 29.05.2022)
В ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра с участием Патриархии, Национального музея и Минкультуры Грузии
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал историческим день передачи Грузии участка земли у реки Иордан, сообщает пресс-служба правительства.
Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.
"Сегодня исторический день. Сегодня нам официально передали землю, на которой будет построен Центр грузинской культуры. Это, наверное, день мечты для всех грузин, потому что через 300 лет грузины возвращаются на Святую Землю", - заявил премьер на официальной церемонии передачи земли.
Вместе с главой правительства на церемонии присутствовал принц Иорданского Хашимитского Королевства Гази.
В ходе церемонии Гарибашвили открыл мемориальный камень с подписями Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и премьер-министра.
Как отметил премьер, в ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра. К разработке проекта подключатся Патриархия, Национальный музей и Минкультуры Грузии.
"Я хочу начать строительство как можно скорее. Для этого мы постараемся своевременно согласовать концепцию. Конечно, мы проинформируем общественность об этом проекте, и только после этого начнется строительство", - сказал премьер.
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.
Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.