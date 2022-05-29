https://sputnik-georgia.ru/20220529/premer-gruzii-nagradil-korolya-iordanii-ordenom-zolotogo-runa-266967222.html

Премьер Грузии наградил короля Иордании орденом "Золотого руна"

Премьер Грузии наградил короля Иордании орденом "Золотого руна"

Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T19:16+0400

2022-05-29T19:16+0400

2022-05-29T19:22+0400

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абдалла ii

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вручил государственную награду - Орден "Золотого руна", королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II за передачу Грузии земель на Святой земле, сообщает пресс-служба правительства.Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.По словам главы правительства, его визит в Иорданию это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения и их развитие.Премьер-министр отметил, что строительство Грузинского культурного центра на переданном Грузии участке земли на Святой Земле будет способствовать углублению дружбы и сотрудничества между двумя странами, повышению осведомленности об историческом наследии грузинского и иорданского народов.Глава правительства акцентировал внимание на том, что Грузия и Иордания находятся на новом этапе углубления связей.Культурный центр Грузии на Святой земле: проект разработает специальная комиссия >>"Это большое историческое событие, что в результате совместных усилий светской и духовной власти Грузия через 300 лет вернется на Святую Землю", - заявил премьер.Глава правительства подчеркнул личную роль короля Абдаллы в процессе принятия политических решений по ближневосточным вопросам и рассказал о важности восстановления для Грузии исторических связей с арабскими странами.Премьер-министр пригласи Абдаллу II в Грузию в подходящее для короля время.Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан >>Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.

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грузия, новости, общество, иордания, ираклий гарибашвили, абдалла ii