https://sputnik-georgia.ru/20220529/gruzinskie-tyazheloatlety-na-chempionate-evropy---raspisanie-vystupleniy-266961685.html

Грузинские тяжелоатлеты на чемпионате Европы - расписание выступлений

Грузинские тяжелоатлеты на чемпионате Европы - расписание выступлений

В первый день континентального первенства сборную Грузии представят двое тяжелоатлетов Годердзи Берделидзе и Рамин Шамилишвилим 29.05.2022, Sputnik Грузия

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лаша талахадзе

шота мишвелидзе

анастасия готфрид

чемпионат европы по тяжелой атлетике

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике , в котором принимают участие десять грузинских спортсменов, в том числе двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, стартует сегодня в Тиране.В первый день континентального первенства сборную Грузии представят двое тяжелоатлетов Годердзи Берделидзе и Рамин Шамилишвили. Расписание выступлений выглядит так:Буквально за несколько дней до начала чемпионата Европы грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл титул лучшего спортсмена Европы 2021 года. В Тиране от Талахадзе ожидают новых рекордов.Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2021 года >>В чемпионате Европы примут участие тяжелоатлеты из 39 стран, которые разыграют между собой 20 комплектов медалей.Первенство продлится до 5 июня.

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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, анастасия готфрид, чемпионат европы по тяжелой атлетике