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Грузинские тяжелоатлеты на чемпионате Европы - расписание выступлений
Грузинские тяжелоатлеты на чемпионате Европы - расписание выступлений
В первый день континентального первенства сборную Грузии представят двое тяжелоатлетов Годердзи Берделидзе и Рамин Шамилишвилим 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T12:41+0400
2022-05-29T12:41+0400
2022-05-29T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике , в котором принимают участие десять грузинских спортсменов, в том числе двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, стартует сегодня в Тиране.В первый день континентального первенства сборную Грузии представят двое тяжелоатлетов Годердзи Берделидзе и Рамин Шамилишвили. Расписание выступлений выглядит так:Буквально за несколько дней до начала чемпионата Европы грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл титул лучшего спортсмена Европы 2021 года. В Тиране от Талахадзе ожидают новых рекордов.Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2021 года >>В чемпионате Европы примут участие тяжелоатлеты из 39 стран, которые разыграют между собой 20 комплектов медалей.Первенство продлится до 5 июня.
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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, анастасия готфрид, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Грузинские тяжелоатлеты на чемпионате Европы - расписание выступлений
12:41 29.05.2022 (обновлено: 12:55 29.05.2022)
В первый день континентального первенства сборную Грузии представят двое тяжелоатлетов Годердзи Берделидзе и Рамин Шамилишвилим
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике , в котором принимают участие десять грузинских спортсменов, в том числе двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, стартует сегодня в Тиране.
В первый день континентального первенства сборную Грузии представят двое тяжелоатлетов Годердзи Берделидзе и Рамин Шамилишвили. Расписание выступлений выглядит так:
29 мая в 16:00 (55 кг.) – Годердзи Берделидзе
29 мая 22:00 (61 кг) - Рамин Шамилишвили
30 мая 22:00 (67 кг) – Шота Мишвелидзе и Гога Чхеидзе
31 мая 22:00 (73 кг) - Кахи Асанидзе
2 июня 19:00 (89 кг) - Рези Давитадзе
3 июня в 22:00 (96 кг ) – Ираклий Гобеджишвили
4 июня 16:00 (102 кг) – Ираклий Чхеидзе
4 июня 19:00 (109 кг) - Георгий Чхеидзе
4 июня 22:00 (87 кг) – Анастасия Готфрид
5 июня 18:00 (+109 кг) – Лаша Талахадзе
Буквально за несколько дней до начала чемпионата Европы грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл титул лучшего спортсмена Европы 2021 года. В Тиране от Талахадзе ожидают новых рекордов.
В чемпионате Европы примут участие тяжелоатлеты из 39 стран, которые разыграют между собой 20 комплектов медалей.
Первенство продлится до 5 июня.