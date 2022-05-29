https://sputnik-georgia.ru/20220529/gruziya-odno-iz-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-rossiyan-v-iyune-266959943.html

Грузия одно из самых популярных направлений для россиян в июне

Грузия одно из самых популярных направлений для россиян в июне

Средний чек при бронировании авиабилетов в Грузию составляет 27 тысяч рублей 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Россияне чаще всего бронируют авиабилеты в Турцию, Грузию и Израиль при выборе заграничного направления в июне, заявили в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales."Из заграничных направлений в июне россияне полетят преимущественно в Турцию. 16% всех зарубежных бронирований со средним чеком 27 тысяч рублей приходится на эту страну. Также в топ направлений вошли Грузия — 4% бронирований и 25 тысяч рублей и Израиль — 2,9% бронирований и 37,1 тысячи рублей", - сообщили в сервисе РИА Новости.Там также отметили такую тенденцию: сейчас средний чек в Италию выше, чем в Таиланд, всего на 1,2 тысячи рублей и составляет 49,2 тысячи рублей. Россияне продолжают бронировать билеты в эту страну на июнь - Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности."Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы Грузии и России >>В январе-апреле 2022 года Грузию посетили 105,3 тысячи граждан России, что на 483,3% больше, чем за первые четыре месяца 2021 года.

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