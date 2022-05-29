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Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
Шведский режиссер получает "Золотую пальмовую ветвь" не впервые - в 2017 году победил другой его фильм - "Квадрат" 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая - Sputnik. Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться".Главный приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими, сыгравшая в фильме "Священный паук".Главный приз за лучшую мужскую роль южнокорейский актер Сон Кан-хо, сыгравший в фильме "Посредник".
https://sputnik-georgia.ru/20220328/nazvany-obladateli-premii-oskar-za-2022-god-265537659.html
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в мире, культура, новости, каннский фестиваль
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
12:05 29.05.2022 (обновлено: 12:30 29.05.2022)
Шведский режиссер получает "Золотую пальмовую ветвь" не впервые - в 2017 году победил другой его фильм - "Квадрат"
ТБИЛИСИ, 29 мая - Sputnik. Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".
Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.
Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться".
Главный приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими, сыгравшая в фильме "Священный паук".
Главный приз за лучшую мужскую роль южнокорейский актер Сон Кан-хо, сыгравший в фильме "Посредник".