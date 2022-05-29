https://sputnik-georgia.ru/20220529/nazvany-laureaty-kannskogo-kinofestivalya-266960848.html

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

Шведский режиссер получает "Золотую пальмовую ветвь" не впервые - в 2017 году победил другой его фильм - "Квадрат" 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая - Sputnik. Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться".Главный приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими, сыгравшая в фильме "Священный паук".Главный приз за лучшую мужскую роль южнокорейский актер Сон Кан-хо, сыгравший в фильме "Посредник".

https://sputnik-georgia.ru/20220328/nazvany-obladateli-premii-oskar-za-2022-god-265537659.html

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