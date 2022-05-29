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Президент Армении прибудет в Тбилиси с официальным визитом

Президент Армении прибудет в Тбилиси с официальным визитом

Официальная церемония встречи состоится во Дворце Орбелиани, после чего Ваагн Хачатурян встретится с президентом Грузии 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T15:59+0400

2022-05-29T15:59+0400

2022-05-29T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит с официальным визитом Тбилиси в понедельник, 30 мая.Официальная церемония встречи состоится во Дворце Орбелиани, после чего Ваагн Хачатурян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили "с глазу на глаз".Кроме того, планируется встреча с президентами в расширенном составе в сопровождении делегаций и выступление с совместными заявлениями для СМИ.В рамках официального визита президент Армении также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили.Визит главы МИД Грузии в Армению: итоги первых встреч >>Согласно информации Первого канала, Ваагн Хачатурян возложит венок к мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

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