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Президент Армении прибудет в Тбилиси с официальным визитом
Президент Армении прибудет в Тбилиси с официальным визитом
Официальная церемония встречи состоится во Дворце Орбелиани, после чего Ваагн Хачатурян встретится с президентом Грузии 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T15:59+0400
2022-05-29T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит с официальным визитом Тбилиси в понедельник, 30 мая.Официальная церемония встречи состоится во Дворце Орбелиани, после чего Ваагн Хачатурян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили "с глазу на глаз".Кроме того, планируется встреча с президентами в расширенном составе в сопровождении делегаций и выступление с совместными заявлениями для СМИ.В рамках официального визита президент Армении также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили.Визит главы МИД Грузии в Армению: итоги первых встреч &gt;&gt;Согласно информации Первого канала, Ваагн Хачатурян возложит венок к мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
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грузия, новости, армения, политика, грузино-армянские отношения

Президент Армении прибудет в Тбилиси с официальным визитом

15:59 29.05.2022
© photo: Sputnik / Aram NersesyanКандидат в президенты Армении, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян на очередном заседании Национального Собрания Армении (2 марта 2022). Еревaн
Кандидат в президенты Армении, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян на очередном заседании Национального Собрания Армении (2 марта 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2022
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Официальная церемония встречи состоится во Дворце Орбелиани, после чего Ваагн Хачатурян встретится с президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит с официальным визитом Тбилиси в понедельник, 30 мая.
Официальная церемония встречи состоится во Дворце Орбелиани, после чего Ваагн Хачатурян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили "с глазу на глаз".
Кроме того, планируется встреча с президентами в расширенном составе в сопровождении делегаций и выступление с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита президент Армении также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили.
Визит главы МИД Грузии в Армению: итоги первых встреч >>
Согласно информации Первого канала, Ваагн Хачатурян возложит венок к мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
© SputnikГрузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2022
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
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