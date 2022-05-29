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Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале
Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале
Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T13:49+0400
2022-05-29T13:49+0400
2022-05-29T13:49+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Самолет с 19 пассажирами и 3 членами экипажа на борту пропал в небе над Непалом.Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет авиакомпании Tara Air летел из туристического города Покхара в город Джомсом.В последний раз его видели летящим в направлении горы Дхаулагири.Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента >>Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды.Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два гражданина Германии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, непал, авиасообщение
Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале
Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Самолет с 19 пассажирами и 3 членами экипажа на борту пропал в небе над Непалом.
Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет авиакомпании Tara Air летел из туристического города Покхара в город Джомсом.
В последний раз его видели летящим в направлении горы Дхаулагири.
Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды.
Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два гражданина Германии.