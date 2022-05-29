https://sputnik-georgia.ru/20220529/samolet-s-22-lyudmi-na-bortu-propal-v-nepale-266962451.html

Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале

Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале

Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T13:49+0400

2022-05-29T13:49+0400

2022-05-29T13:49+0400

происшествия

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непал

авиасообщение

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Самолет с 19 пассажирами и 3 членами экипажа на борту пропал в небе над Непалом.Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет авиакомпании Tara Air летел из туристического города Покхара в город Джомсом.В последний раз его видели летящим в направлении горы Дхаулагири.Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента >>Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды.Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два гражданина Германии.

непал

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, непал, авиасообщение