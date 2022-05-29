https://sputnik-georgia.ru/20220529/skolko-fermerov-gruzii-uzhe-poluchili-pomosch-ot-gosudarstva-266966207.html
Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства
Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства
На данный момент свои агрокарты активировали более 17 тысяч фермеров, размер начисленной субсидии составил примерно 3,5 миллиона лари 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T17:33+0400
2022-05-29T17:33+0400
2022-05-29T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Агробаллы в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения" начислены до 200 тысячам фермеров, сообщает Агентство развития села.Фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектаров, из расчета 300 лари на 1 гектар на специальные агрокарты начисляются агробаллы.Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов.На данный момент свои агрокарты активировали более 17 тысяч фермеров. Размер начисленной субсидии составил примерно 3,5 миллиона лари, 1,2 миллиона лари из которых уже обналичили в специальных торговых точках.Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы >>Программа стартовала 10 мая, ее бюджет составляет 35 миллионов лари.В Агентстве напоминают, что участникам программы для активизации агрокарты или получения новой перед посещением банка следует проверить информацию о начислении баллов на сайте Liberty Bank и только после этого идти в любой филиал Liberty bank.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, liberty bank, новости, сельское хозяйство грузии
Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства
На данный момент свои агрокарты активировали более 17 тысяч фермеров, размер начисленной субсидии составил примерно 3,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Агробаллы в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения" начислены до 200 тысячам фермеров, сообщает Агентство развития села.
Фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектаров, из расчета 300 лари на 1 гектар на специальные агрокарты начисляются агробаллы.
На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 300 специализированных магазинов по всей Грузии, говорится в сообщении
.
Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов.
На данный момент свои агрокарты активировали более 17 тысяч фермеров. Размер начисленной субсидии составил примерно 3,5 миллиона лари, 1,2 миллиона лари из которых уже обналичили в специальных торговых точках.
Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.
Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.
Программа стартовала 10 мая, ее бюджет составляет 35 миллионов лари.
В Агентстве напоминают, что участникам программы для активизации агрокарты или получения новой перед посещением банка следует проверить информацию о начислении баллов на сайте Liberty Bank
и только после этого идти в любой филиал Liberty bank.