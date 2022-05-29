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Толпа напала на женщин-трансгендеров в Тбилиси
Толпа напала на женщин-трансгендеров в Тбилиси
Преступление наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов либо лишением свободы на срок до года 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T18:41+0400
2022-05-29T18:41+0400
2022-05-29T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В связи с нападением на пятерых трансгендерных женщин в Тбилиси МВД Грузии возбудило уголовное дело.По информации СМИ, инцидент произошел в воскресенье поздно ночью. Причиной нападения послужил отказ транс-женщины предоставить мужчине услуги сексуального характера. Нападавшие были вооружены бетонными блоками и камнями.По словам потерпевших, на них напали до 30 мужчин. Транс-женщины подвергались физическому и словесному насилию. Нападавшие угрожали убить их.Следствие ведется по статье "угроза причинения смерти или вреда здоровью либо уничтожения имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы".Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии >>Преступление наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов, либо лишением свободы на срок до года.Информация о задержании виновных в нападении не поступала.По информации СМИ, пять трансгендерных женщин снимали квартиру недалеко от места нападения. Насилию подвергся и хозяин дома.
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грузия, новости, происшествия, лгбт-сообщество, мвд грузии
Толпа напала на женщин-трансгендеров в Тбилиси
Преступление наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов либо лишением свободы на срок до года
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В связи с нападением на пятерых трансгендерных женщин в Тбилиси МВД Грузии возбудило уголовное дело.
По информации СМИ, инцидент произошел в воскресенье поздно ночью. Причиной нападения послужил отказ транс-женщины предоставить мужчине услуги сексуального характера. Нападавшие были вооружены бетонными блоками и камнями.
По словам потерпевших, на них напали до 30 мужчин. Транс-женщины подвергались физическому и словесному насилию. Нападавшие угрожали убить их.
Следствие ведется по статье "угроза причинения смерти или вреда здоровью либо уничтожения имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы".
Преступление наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов, либо лишением свободы на срок до года.
Информация о задержании виновных в нападении не поступала.
По информации СМИ, пять трансгендерных женщин снимали квартиру недалеко от места нападения. Насилию подвергся и хозяин дома.