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Заал Удумашвили покидает "Единое Национальное движение"
Заал Удумашвили покидает "Единое Национальное движение"
По мнению политика, одна из главных линий борьбы сегодня проходит через средства массовой информации 29.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-29T20:36+0400
2022-05-29T20:36+0400
2022-05-29T20:36+0400
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политика
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили заявил, что покидает ряды ЕНД и возвращается в журналистику.При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать."Я остаюсь на линии фронта, но меняю место дислокации", - сказал Удумашвили.Как отметил председатель ЕНД Ника Мелия, Удумашвили присоединился к партии в очень сложное для нее время и помог на выборах.Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии >>"Если бы не решение Залико Удумашвили присоединиться к нам на поле боя, мне трудно сказать, смогли бы мы как партия баллотироваться на выборах 2017 года или нет. Я думаю, что мы прошли через труднейшие пять лет вместе", - сказал Мелия.По словам Мелия, у них с Удумашвили будут разные линии борьбы, но одна цель.До ухода в политику Заал Удумашвили был известным тележурналистом и ведущим на оппозиционном тогда телеканале "Рустави 2". Решение уйти в политику он принял в 2017 году. Удумашвили занял третье место на выборах мэра Тбилиси, уступив действующему мэру Кахе Калалдзе.
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грузия, политика, новости, заал удумашвили, единое нацдвижение
Заал Удумашвили покидает "Единое Национальное движение"
По мнению политика, одна из главных линий борьбы сегодня проходит через средства массовой информации
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили заявил, что покидает ряды ЕНД и возвращается в журналистику.
"Это был действительно большой опыт и большая честь быть на передовой борьбы и пройти через все невзгоды, через которые прошла эта партия все эти годы. Я думаю, что одна из главных линий борьбы сегодня проходит через средства массовой информации. Сегодня как никогда свобода слова и независимые СМИ находятся под угрозой", - заявил Удумашвили на брифинге.
При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать.
"Я остаюсь на линии фронта, но меняю место дислокации", - сказал Удумашвили.
Как отметил председатель ЕНД Ника Мелия, Удумашвили присоединился к партии в очень сложное для нее время и помог на выборах.
"Если бы не решение Залико Удумашвили присоединиться к нам на поле боя, мне трудно сказать, смогли бы мы как партия баллотироваться на выборах 2017 года или нет. Я думаю, что мы прошли через труднейшие пять лет вместе", - сказал Мелия.
По словам Мелия, у них с Удумашвили будут разные линии борьбы, но одна цель.
До ухода в политику Заал Удумашвили был известным тележурналистом и ведущим на оппозиционном тогда телеканале "Рустави 2". Решение уйти в политику он принял в 2017 году. Удумашвили занял третье место на выборах мэра Тбилиси, уступив действующему мэру Кахе Калалдзе.