https://sputnik-georgia.ru/20220529/zaal-udumashvili-pokidaet-edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-266968297.html

Заал Удумашвили покидает "Единое Национальное движение"

Заал Удумашвили покидает "Единое Национальное движение"

По мнению политика, одна из главных линий борьбы сегодня проходит через средства массовой информации 29.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-29T20:36+0400

2022-05-29T20:36+0400

2022-05-29T20:36+0400

грузия

политика

новости

заал удумашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили заявил, что покидает ряды ЕНД и возвращается в журналистику.При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать."Я остаюсь на линии фронта, но меняю место дислокации", - сказал Удумашвили.Как отметил председатель ЕНД Ника Мелия, Удумашвили присоединился к партии в очень сложное для нее время и помог на выборах.Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии >>"Если бы не решение Залико Удумашвили присоединиться к нам на поле боя, мне трудно сказать, смогли бы мы как партия баллотироваться на выборах 2017 года или нет. Я думаю, что мы прошли через труднейшие пять лет вместе", - сказал Мелия.По словам Мелия, у них с Удумашвили будут разные линии борьбы, но одна цель.До ухода в политику Заал Удумашвили был известным тележурналистом и ведущим на оппозиционном тогда телеканале "Рустави 2". Решение уйти в политику он принял в 2017 году. Удумашвили занял третье место на выборах мэра Тбилиси, уступив действующему мэру Кахе Калалдзе.

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грузия, политика, новости, заал удумашвили, единое нацдвижение