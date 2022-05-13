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Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии
Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии
Граждане Грузии, где бы они ни находились знают, что допустить войны нельзя, заявил депутат 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T19:51+0400
2022-05-13T19:51+0400
2022-05-13T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik У бывшей правящей партии "Единое национальное движение" нет шансов вернуться к власти в Грузии, заявил депутат от партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созар Субари.Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.Возвращение "Нацдвижения" невозможно, у них нет никаких шансов, как нет шансов для революции в Грузии, добавил он.О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе.Президент Грузии: Запад не рассматривает санкции против Иванишвили >>В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:
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Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии
19:51 13.05.2022 (обновлено: 19:54 13.05.2022)
Граждане Грузии, где бы они ни находились знают, что допустить войны нельзя, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik У бывшей правящей партии "Единое национальное движение" нет шансов вернуться к власти в Грузии, заявил депутат от партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созар Субари.
Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.
"Национальное движение" примирилось и осознало, что в Грузии у нее нет шансов на победу. Они пытаются, но если они думают, что наши соотечественники за границей думают иначе, то нет. Все увидели их лицо изменников. Граждане Грузии, где бы они не находились, знают, что допустить войны нельзя", - сказал Субари журналистам.
Возвращение "Нацдвижения" невозможно, у них нет никаких шансов, как нет шансов для революции в Грузии, добавил он.
О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе.
В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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