https://sputnik-georgia.ru/20220513/deputat-gruzinskoy-mechty-u-natsdvizheniya-net-shansa-vernutsya-k-vlasti-v-gruzii-266632965.html

Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии

Депутат "Грузинской мечты": у "Нацдвижения" нет шанса вернуться к власти в Грузии

Граждане Грузии, где бы они ни находились знают, что допустить войны нельзя, заявил депутат 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T19:51+0400

2022-05-13T19:51+0400

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созар субари

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik У бывшей правящей партии "Единое национальное движение" нет шансов вернуться к власти в Грузии, заявил депутат от партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созар Субари.Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.Возвращение "Нацдвижения" невозможно, у них нет никаких шансов, как нет шансов для революции в Грузии, добавил он.О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе.Президент Грузии: Запад не рассматривает санкции против Иванишвили >>В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:

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грузия, новости, политика, единое нацдвижение, грузинская мечта, созар субари