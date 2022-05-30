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Бухарест станет побратимом Тбилиси - Каладзе отправился с визитом в Румынию
Бухарест станет побратимом Тбилиси - Каладзе отправился с визитом в Румынию
Каладзе будет присутствовать на открытии бюста великому грузинскому поэту Шота Руставели в парке Бухареста 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T07:01+0400
2022-05-30T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетит с официальным визитом Бухарест 30 мая, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.По их информации, в рамках двухдневного визита запланирована двусторонняя встреча с мэром Бухареста Никушором Даном, на которой градоначальники подпишут договор о побратимстве между Тбилиси и Бухарестом.Каха Каладзе будет присутствовать на открытии бюста великому грузинскому поэту Шота Руставели в парке имени короля Михая I в Бухаресте.Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель >>В состав делегации, возглавляемую мэром Тбилиси, входят депутаты городского собрания (Сакребуло) и его председатель Георгий Ткемаладзе, а также грузинские парламентарии.
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грузия, новости, политика, каха каладзе, бухарест, тбилиси, румыния
Бухарест станет побратимом Тбилиси - Каладзе отправился с визитом в Румынию
Каладзе будет присутствовать на открытии бюста великому грузинскому поэту Шота Руставели в парке Бухареста
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетит с официальным визитом Бухарест 30 мая, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
По их информации, в рамках двухдневного визита запланирована двусторонняя встреча с мэром Бухареста Никушором Даном, на которой градоначальники подпишут договор о побратимстве между Тбилиси и Бухарестом.
Каха Каладзе будет присутствовать на открытии бюста великому грузинскому поэту Шота Руставели в парке имени короля Михая I в Бухаресте.
В состав делегации, возглавляемую мэром Тбилиси, входят депутаты городского собрания (Сакребуло) и его председатель Георгий Ткемаладзе, а также грузинские парламентарии.