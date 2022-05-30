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Масочный режим отменили в Турции
Масочный режим отменили в Турции
Суточный показатель заражения COVID-19 в Турции третий день держится ниже уровня в тысячу человек 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T08:32+0400
2022-05-30T08:32+0400
2022-05-30T08:40+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Использование медицинских защитных масок больше не является обязательным в Турции. Об этом написал в соцсети глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.Исключение составят только медицинские учреждения.Такое решение министр объясняет невысокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщил Sputnik Азербайджан."Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным", – пишет Коджа.Билл Гейтс вычислил вероятность новой пандемии >>В то же время глава турецкого Минздрава подчеркивает, что с учетом имеющегося опыта все же следует иметь при себе маски в общественном транспорте и иных многолюдных местах.В течение прошедших суток в целом на территории Турции было выявлено 864 новых случая COVID-19. Скончались от заболевания два человека.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, новости, турция, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Масочный режим отменили в Турции
08:32 30.05.2022 (обновлено: 08:40 30.05.2022)
Суточный показатель заражения COVID-19 в Турции третий день держится ниже уровня в тысячу человек
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Использование медицинских защитных масок больше не является обязательным в Турции. Об этом написал в соцсети глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.
Исключение составят только медицинские учреждения.
Такое решение министр объясняет невысокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщил Sputnik Азербайджан
.
"Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным", – пишет Коджа.
В то же время глава турецкого Минздрава подчеркивает, что с учетом имеющегося опыта все же следует иметь при себе маски в общественном транспорте и иных многолюдных местах.
В течение прошедших суток в целом на территории Турции было выявлено 864 новых случая COVID-19. Скончались от заболевания два человека.