https://sputnik-georgia.ru/20220530/moshennik-iz-gruzii-vyplatit-v-byudzhet-8-mln-dollarov-266982841.html

Мошенник из Грузии выплатит в бюджет 8 млн долларов

Мошенник из Грузии выплатит в бюджет 8 млн долларов

Дело касается факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T15:01+0400

2022-05-30T15:01+0400

2022-05-30T15:01+0400

тбилисский городской суд

грузия

новости

происшествия

национальный банк

прокуратура

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд на основании доказательств, представленных прокуратурой Грузии, признал обвиняемого в хищении 23 миллионов лари (8 млн долларов) виновным и обязал выплатить беспрецедентную сумму в пользу государственного бюджета.Генеральная прокуратура Грузии начала расследование факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны на основании акта комплексной проверки, подготовленного Национальным банком Грузии.Следующим шагом было распределение сумм и их смешивание на банковских счетах юридических и физических лиц, контролируемыми обвиняемым. После этого большая часть отмытых денег возвращалась за границу банковскими переводами.С началом расследования дела по ходатайству прокуратуры на банковские счета юридических лиц, связанных с осужденным, был наложен арест, что не позволило ему распоряжаться 8 млн долларов США.Согласно решению суда, у обвиняемого конфисковали все деньги, которые находились на счетах связанных с ним юридических лиц. Также осужденный был оштрафован на 300 тысяч лари в пользу государственного бюджета.В прокуратуре отмечают, что факт конфискации столь крупной суммы в рамках уголовного дела является беспрецедентным случаем в практике следственных органов.В ведомстве подчеркивают, что борьба с отмыванием денег является одним из основных направлений Генеральной прокуратуры Грузии.Расследование по выявлению и изобличению членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, продолжается.

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тбилисский городской суд, грузия, новости, происшествия, национальный банк, прокуратура, генеральная прокуратура грузии