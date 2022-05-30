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Мошенник из Грузии выплатит в бюджет 8 млн долларов
Мошенник из Грузии выплатит в бюджет 8 млн долларов
Дело касается факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T15:01+0400
2022-05-30T15:01+0400
2022-05-30T15:01+0400
тбилисский городской суд
грузия
новости
происшествия
национальный банк
прокуратура
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд на основании доказательств, представленных прокуратурой Грузии, признал обвиняемого в хищении 23 миллионов лари (8 млн долларов) виновным и обязал выплатить беспрецедентную сумму в пользу государственного бюджета.Генеральная прокуратура Грузии начала расследование факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны на основании акта комплексной проверки, подготовленного Национальным банком Грузии.Следующим шагом было распределение сумм и их смешивание на банковских счетах юридических и физических лиц, контролируемыми обвиняемым. После этого большая часть отмытых денег возвращалась за границу банковскими переводами.С началом расследования дела по ходатайству прокуратуры на банковские счета юридических лиц, связанных с осужденным, был наложен арест, что не позволило ему распоряжаться 8 млн долларов США.Согласно решению суда, у обвиняемого конфисковали все деньги, которые находились на счетах связанных с ним юридических лиц. Также осужденный был оштрафован на 300 тысяч лари в пользу государственного бюджета.В прокуратуре отмечают, что факт конфискации столь крупной суммы в рамках уголовного дела является беспрецедентным случаем в практике следственных органов.В ведомстве подчеркивают, что борьба с отмыванием денег является одним из основных направлений Генеральной прокуратуры Грузии.Расследование по выявлению и изобличению членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, продолжается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский городской суд, грузия, новости, происшествия, национальный банк, прокуратура, генеральная прокуратура грузии
Мошенник из Грузии выплатит в бюджет 8 млн долларов
Дело касается факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд на основании доказательств, представленных прокуратурой Грузии, признал обвиняемого в хищении 23 миллионов лари (8 млн долларов) виновным и обязал выплатить беспрецедентную сумму в пользу государственного бюджета.
Генеральная прокуратура Грузии начала расследование
факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны на основании акта комплексной проверки, подготовленного Национальным банком Грузии.
Расследование, проведенное прокуратурой Грузии, и доказательства, представленные суду, подтвердили, что обвиняемый и связанные с ним юридические и физические лица открыли счета в одном из банковских учреждений, чтобы узаконить отмывание крупных денежных сумм. После этого на счета из разных стран поступили деньги, обвиняемым указывались фиктивные цели и не предоставлялась никакая документация.
Следующим шагом было распределение сумм и их смешивание на банковских счетах юридических и физических лиц, контролируемыми обвиняемым. После этого большая часть отмытых денег возвращалась за границу банковскими переводами.
С началом расследования дела по ходатайству прокуратуры на банковские счета юридических лиц, связанных с осужденным, был наложен арест, что не позволило ему распоряжаться 8 млн долларов США.
Согласно решению суда, у обвиняемого конфисковали все деньги, которые находились на счетах связанных с ним юридических лиц. Также осужденный был оштрафован на 300 тысяч лари в пользу государственного бюджета.
В прокуратуре отмечают, что факт конфискации столь крупной суммы в рамках уголовного дела является беспрецедентным случаем в практике следственных органов.
В ведомстве подчеркивают, что борьба с отмыванием денег является одним из основных направлений Генеральной прокуратуры Грузии.
Расследование по выявлению и изобличению членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, продолжается.