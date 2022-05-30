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Посол ЕС рассказал, когда Еврокомиссия даст заключение по статусу Грузии
Посол ЕС рассказал, когда Еврокомиссия даст заключение по статусу Грузии
Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T15:41+0400
2022-05-30T15:41+0400
2022-05-30T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Заключение Еврокомиссии по поводу присвоения Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз, предположительно, будет сделано на будущей неделе, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.Что касается непосредственно решения, то, по словам дипломата, оно будет принято в течение одного месяца.Ранее министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что затрудняется прогнозировать, получит ли Грузия статус страны-кандидата на членство в Евросоюз.Получит ли Грузия статус кандидата на членство в ЕС? Ответ главы МИД>>Однако глава МИД отметил, что Грузия удовлетворяет все необходимые для этого параметры и готова принять статус страны-кандидата на членства в ЕС. Более того, она действительно этого заслуживает, подчеркнул он.Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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политика, грузия, илья дарчиашвили, украина, еврокомиссия, совет ес, европарламент, новости
Посол ЕС рассказал, когда Еврокомиссия даст заключение по статусу Грузии
15:41 30.05.2022 (обновлено: 15:47 30.05.2022)
Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Заключение Еврокомиссии по поводу присвоения Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз, предположительно, будет сделано на будущей неделе, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.
"Я жду, что в ближайшие дни, предположительно на будущей неделе, будет заключение комиссии в связи со статусом кандидата на членство Грузии, Молдовы и Украины, после чего состоится рассмотрение среди стран-членов", – заявил Харцель.
Что касается непосредственно решения, то, по словам дипломата, оно будет принято в течение одного месяца.
Ранее министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что затрудняется прогнозировать, получит ли Грузия статус страны-кандидата на членство в Евросоюз.
Однако глава МИД отметил, что Грузия удовлетворяет все необходимые для этого параметры и готова принять статус страны-кандидата на членства в ЕС. Более того, она действительно этого заслуживает, подчеркнул он.
Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.