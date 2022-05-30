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Премьер Грузии явится в парламент с отчетом в июне
Премьер Грузии явится в парламент с отчетом в июне
После завершения отчета премьера обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T23:32+0400
2022-05-30T23:32+0400
2022-05-30T23:32+0400
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен будет отчитаться перед депутатами парламента о проделанной работе правительства до конца июня текущего года.Согласно процедуре парламента, до конца мая премьер должен представить свой отчет в письменной форме, а уже в июне - непосредственно выступить перед депутатами.Точную дату выступления Гарибашвили определит бюро парламента по согласованию с премьером.Оппозиция намерена лишить правительство Грузии части полномочий >>Согласно регламенту, после завершения отчета премьера обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов.Для Гарибашвили это будет второй отчет в ранге премьера Грузии. Первый отчет парламент рассмотрел 25 июня 2021 года. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.
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грузия, новости, политика, парламент грузии, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии явится в парламент с отчетом в июне
После завершения отчета премьера обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен будет отчитаться перед депутатами парламента о проделанной работе правительства до конца июня текущего года.
Согласно процедуре парламента, до конца мая премьер должен представить свой отчет в письменной форме, а уже в июне - непосредственно выступить перед депутатами.
Точную дату выступления Гарибашвили определит бюро парламента по согласованию с премьером.
Согласно регламенту, после завершения отчета премьера обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов.
Для Гарибашвили это будет второй отчет в ранге премьера Грузии. Первый отчет парламент рассмотрел 25 июня 2021 года. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.