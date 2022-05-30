https://sputnik-georgia.ru/20220530/shtrafy-za-povrezhdenie-zelenykh-nasazhdeniy-vyrastut-v-tbilisi-v-10-raz-266971076.html
Штрафы за повреждение зеленых насаждений вырастут в Тбилиси в 10 раз
Штрафы за повреждение зеленых насаждений вырастут в Тбилиси в 10 раз
За повторное нарушение штраф составит 10 тысяч лари вместо тысячи лари согласно действующему законодательству 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T09:56+0400
2022-05-30T09:56+0400
2022-05-30T09:56+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Законодательные изменения, предусматривающие увеличение штрафов за повреждение зеленых насаждений в Тбилиси, будут рассмотрены на заседании парламентского бюро в понедельник.Согласно законопроекту, повреждение зеленых насаждений в пределах административных границ мэрии Тбилиси, самовольная обрезка или их перемещение, а также нарушение правил содержания зеленых насаждений влечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари (1 725 лари) вместо 500 лари (170 лари).В законопроекте уточняется, что за повторное нарушение штраф составит 10 тысяч лари (3 345 лари) вместо тысячи (345 лари).При этом на уровне законодательства вводится новый вид правонарушения – выдача уполномоченным лицом неверного заключения о качественной оценке зеленых насаждений в пределах административных границ муниципалитета Тбилиси.В Тбилиси будут строже наказывать за незаконную вырубку и повреждение деревьев >>Согласно проекту, штраф за нарушение составит 10 тысяч лари. Инициаторы разъясняют, что в виде оплаты штрафов в мэрию Тбилиси в 2021 году поступило 69 708 лари, а в 2022 году уже 44 581 лари.Ужесточение наказания за повреждение зеленых насаждений в столице в начале мая анонсировал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Штрафы за повреждение зеленых насаждений вырастут в Тбилиси в 10 раз
За повторное нарушение штраф составит 10 тысяч лари вместо тысячи лари согласно действующему законодательству
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Законодательные изменения, предусматривающие увеличение штрафов за повреждение зеленых насаждений в Тбилиси, будут рассмотрены на заседании парламентского бюро в понедельник.
Согласно законопроекту, повреждение зеленых насаждений в пределах административных границ мэрии Тбилиси, самовольная обрезка или их перемещение, а также нарушение правил содержания зеленых насаждений влечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари (1 725 лари) вместо 500 лари (170 лари).
В законопроекте уточняется, что за повторное нарушение штраф составит 10 тысяч лари (3 345 лари) вместо тысячи (345 лари).
При этом на уровне законодательства вводится новый вид правонарушения – выдача уполномоченным лицом неверного заключения о качественной оценке зеленых насаждений в пределах административных границ муниципалитета Тбилиси.
Согласно проекту, штраф за нарушение составит 10 тысяч лари. Инициаторы разъясняют, что в виде оплаты штрафов в мэрию Тбилиси в 2021 году поступило 69 708 лари, а в 2022 году уже 44 581 лари.
Ужесточение наказания за повреждение зеленых насаждений в столице в начале мая анонсировал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.