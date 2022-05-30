https://sputnik-georgia.ru/20220530/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-67-milliona-lari-266970215.html

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 67 миллиона лари

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 67 миллиона лари

Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18% 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T07:32+0400

2022-05-30T07:32+0400

2022-05-30T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 4 010 кредита на сумму 67,2 миллиона лари с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.Фермеры Грузии получили от государства помощь для обработки земли >>В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.Целью кредитов в рамках проекта льготного агрокредитования является снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.

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новости, грузия, экономика, сельское хозяйство грузии