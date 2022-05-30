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Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 67 миллиона лари
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 67 миллиона лари
Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18% 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T07:32+0400
2022-05-30T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 4 010 кредита на сумму 67,2 миллиона лари с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.Фермеры Грузии получили от государства помощь для обработки земли &gt;&gt;В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.Целью кредитов в рамках проекта льготного агрокредитования является снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
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Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 67 миллиона лари

07:32 30.05.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкТрактор в поле, архивное фото
Трактор в поле, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 4 010 кредита на сумму 67,2 миллиона лари с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.
Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.
Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари, говорится в сообщении.
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.
Фермеры Грузии получили от государства помощь для обработки земли >>
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.
Целью кредитов в рамках проекта льготного агрокредитования является снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
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