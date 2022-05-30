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Тбилиси и Бухарест стали городами-побратимами
Тбилиси и Бухарест стали городами-побратимами
Столицы намерены сотрудничать по разным направлениям – культура, озеленение, урбаническое развитие, спорт, туризм, экономика, торговые отношения 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T15:20+0400
2022-05-30T15:20+0400
2022-05-30T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. У Тбилиси 22-й по счету город-побратим – мэр Тбилиси Каха Каладзе и мэр Бухареста Никушор Дан подписали соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Меморандум предусматривает сотрудничество столиц Грузии и Румынии по разным направлениям – культура, озеленение, городское развитие, спорт, туризм, экономика, торговые отношения и другое.На встрече мэров было озвучено желание открыть в Тбилиси и Бухаресте скверы имени этих городов или же назвать улицы в честь двух столиц.Мэр Тбилиси также сообщил об открытии бюста Шота Руставели в Бухаресте.Мэр Бухареста выразил надежду, что благодаря оформленному меморандуму двусторонние будущие отношения еще больше углубятся.Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель >>"Оформление данного соглашения является очень важным для наших городов. У Бухареста и Тбилиси очень много общего. Существуют общие интересы, такие как городское развитие, культура, транспорт и так далее. Я надеюсь, что углубление отношений поможет поделиться с нашим взглядом и опытом", – заявил Дан.Каладзе пригласил мэра Бухареста в Тбилиси. На мероприятии, прошедшем в Бухаресте, вместе с Каладзе присутствовали председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе, а также члены парламента.
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грузия, новости, общество, тбилиси, бухарест, румыния, каха каладзе
Тбилиси и Бухарест стали городами-побратимами
15:20 30.05.2022 (обновлено: 16:11 30.05.2022)
Столицы намерены сотрудничать по разным направлениям – культура, озеленение, урбаническое развитие, спорт, туризм, экономика, торговые отношения
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. У Тбилиси 22-й по счету город-побратим – мэр Тбилиси Каха Каладзе и мэр Бухареста Никушор Дан подписали соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Меморандум предусматривает сотрудничество столиц Грузии и Румынии по разным направлениям – культура, озеленение, городское развитие, спорт, туризм, экономика, торговые отношения и другое.
На встрече мэров было озвучено желание открыть в Тбилиси и Бухаресте скверы имени этих городов или же назвать улицы в честь двух столиц.
"Существует целый ряд направлений, в которых Бухарест успешен и, конечно, для нас важно, чтобы с нами поделились всем этим", – заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси также сообщил об открытии бюста Шота Руставели в Бухаресте.
Мэр Бухареста выразил надежду, что благодаря оформленному меморандуму двусторонние будущие отношения еще больше углубятся.
"Оформление данного соглашения является очень важным для наших городов. У Бухареста и Тбилиси очень много общего. Существуют общие интересы, такие как городское развитие, культура, транспорт и так далее. Я надеюсь, что углубление отношений поможет поделиться с нашим взглядом и опытом", – заявил Дан.
Каладзе пригласил мэра Бухареста в Тбилиси. На мероприятии, прошедшем в Бухаресте, вместе с Каладзе присутствовали председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе, а также члены парламента.