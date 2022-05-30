https://sputnik-georgia.ru/20220530/v-kakheti-poyavitsya-akademiya-gastronomii-266973739.html

В Кахети появится академия гастрономии

В Кахети появится академия гастрономии

Первых студентов Академия гастрономии Кахети примет в 2024 году 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T11:01+0400

2022-05-30T11:01+0400

2022-05-30T11:01+0400

минобразования грузии

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

михаил чхенкели

кахети

испания

агентство развития образовательной и научной инфраструктуры

гастрономический туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1e/266973546_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_edde653eb178a0ee322b82cba8b42203.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Cтроительство Академии гастрономии Кавказского университета начинается в городе Гурджаани (регион Кахети), говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки Грузии.Академия гастрономии будет построена при содействии Минобразования Грузии, испанского Баскского кулинарного центра и Кавказского университета. На месте будущей академии состоялась церемония заложения символической капсулы.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели обратился к гостям церемонии и сказал о значимости открытия международных образовательных очагов, направленных на повышение доступа к профобразованию.Глава Минобразования выразил радость в связи с тем, что данная академия сможет предложить гражданам Грузии профобразовательные программы международного уровня. Нужно отметить, что вместе с гражданами Грузии в этой академии будут учиться и иностранные студенты.По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в учебный процесс активно включатся и иностранные специалисты, что позволит внедрению обучения по международным стандартам. В новой гастрономической академии вместе с грузинскими лекторами будут работать и ведущие специалисты Баскского кулинарного центра.Баскский кулинарный центр объединяет самых авторитетных специалистов кулинарной сферы. В Сан-Себастьяне проводится гастрономический форум, а известные во всем мире шеф-повара ежедневно открывают двери своих ресторанов для гурманов.Они же являются основателями и активными участниками проекта Баскского кулинарного центра, который входит в пятерку лучших образовательных кулинарных школ мира.Баскский кулинарный центр Сан-Себастьяна – первый проект в Испании, готовящий специалистов высшей категории для ресторанов. Здесь можно получить полное профессиональное образование или же пройти кулинарные курсы."Я уверен, что этот масштабный проект, осуществленный вместе с нашими европейскими коллегами, поможет системе образования Грузии интегрироваться в европейское пространство в направлении профобразования", – отметил Чхенкели.По его словам, целью ведомства является, чтобы в каждом регионе Грузии были профучилища международных стандартов, которые смогут отвечать местным требованиям.Строительными работами Академии гастрономии займется Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры. В профучилище разместятся современные аудитории, конференц-залы, ресторанные, кухонные, холодильные пространства, а также склады. Училище будет оснащено новейшей техникой и инвентарем.В рамках проекта будет построен кампус, рассчитанный на 50 студентов, спортзал и рекреационное пространство.Первых студентов Академия гастрономии Кахети примет в 2024 году. Это значительно поможет развитию гастрономического туризма в стране и повысит узнаваемость о грузинской кулинарии в мире, отмечают в ведомстве.

кахети

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минобразования грузии, грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, кахети, испания, агентство развития образовательной и научной инфраструктуры, гастрономический туризм, кулинария