https://sputnik-georgia.ru/20220530/vsemirnyy-bank-podgotovil-dlya-gruzii-ekonomicheskiy-memorandum-266998328.html

Всемирный банк подготовил для Грузии экономический меморандум

Всемирный банк подготовил для Грузии экономический меморандум

Документ будет обнародован и доступен общественности после обмена предложениями и мнениями с грузинской стороной 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T22:28+0400

2022-05-30T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Всемирный банк подготовил экономический меморандум о взаимопонимании (CEM) под названием: "Проецирование будущего для конкурентоспособной, интегрированной и сильной Грузии", сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Подготовленный документ обсудили члены правительства Грузии и представители Всемирного банка в ходе рабочей встречи.Меморандум отражает достижения Грузии за последнее десятилетие и направлен на проведение необходимой государственной политики для сохранения этих достижений.В меморандуме говорится о важности усиления реформ страны в таких областях, как структурные и пространственные преобразования, повышение производительности в различных секторах, развитие человеческого капитала и многое другое.Грузия в состоянии справиться с кризисом: считает представитель Всемирного банка >>Документ будет обнародован и доступен общественности после обмена предложениями и мнениями с грузинской стороной.Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с пандемией, и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в процессе восстановления экономики.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования до сотни проектов на общую сумму около трех миллиардов долларов в различных секторах экономики Грузии.

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