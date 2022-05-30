https://sputnik-georgia.ru/20220530/vstrechi-i-peregovory--detali-vizita-premera-gruzii-v-izraile-266994505.html

Встречи и переговоры – детали визита премьера Грузии в Израиль

Встречи и переговоры – детали визита премьера Грузии в Израиль

В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Израилем 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T19:31+0400

2022-05-30T19:31+0400

2022-05-30T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его израильский коллега Нафтали Беннет обсудили перспективу дальнейшего расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.Глава грузинского правительства находится в Израиле с официальным визитом. Первую встречу Гарибашвили провел с премьер-министром страны.В свою очередь, Гарибашвили поблагодарил своего коллегу за гостеприимство."Для нас большая честь находиться здесь. Мы близкие друзья, и эта дружба длится уже более 26 веков", - отметил премьер.Как отмечено в сообщении, на встрече стороны отметили, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Израилем.Главы МИД Грузии и Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества >>Положительная динамика развития двустороннего сотрудничества в различных сферах создает возможности для дальнейшего развития партнерских отношений по ряду направлений, включая образование, инфраструктуру, туризм, торговлю, сельское хозяйство, говорится в сообщении пресс-службы.В рамках визита также состоялась встреча премьера с председателем Кнессета Израиля Мики Леви. Основными темами разговора стали положительная динамика в развитии отношений и успешное сотрудничество в разных сферах, в том числе между законодательными органами двух стран.Также была подчеркнута важность дальнейшего углубления партнерства как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также вызовы безопасности.В рамках визита глава грузинского правительства также встретился с министром иностранных дел и альтернативным премьер-министром Израиля Яир Лапидом.Вместе с грузинской делегацией Гарибашвили также почтил память жертв Холокоста, возложил венок к мемориалу и оставил запись в книге памяти.Когда граждане Грузии смогут зарегистрироваться на легальную работу в Израиле >>Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.

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грузия, политика, новости, израиль, ираклий гарибашвили