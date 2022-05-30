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Wizz Air отменила рейс из Кутаиси в Барселону
Wizz Air отменила рейс из Кутаиси в Барселону
Несмотря на непредвиденный случай, все пассажиры получили своевременную и быструю помощь, а также компенсацию, заявили в авиакомпании 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T16:33+0400
2022-05-30T16:33+0400
2022-05-30T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Венгерский лоукостер WIzz Air отменил запланированный 30 мая рейс Кутаиси-Барселона-Кутаиси из-за технической неисправности самолета.Авиаперевозчик отменил рейс и на прошлой неделе. Из-за технической неисправности самолета рейс Кутаиси-Милан-Кутаиси не состоялся. Тогда компания комментариев не сделала.Для большего комфорта пассажирам также была предоставлена возможность поменять билеты на нужное направление и нужный рейс.В Wizz Air заявляют, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение для авиакомпании.Кроме того, в компании отметили, что, несмотря на непредвиденный случай, все пассажиры получили своевременную и быструю помощь, а также компенсацию.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.
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в мире, новости, wizzair, грузия, авиакомпания wizzair, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Wizz Air отменила рейс из Кутаиси в Барселону
16:33 30.05.2022 (обновлено: 16:36 30.05.2022)
Несмотря на непредвиденный случай, все пассажиры получили своевременную и быструю помощь, а также компенсацию, заявили в авиакомпании
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Венгерский лоукостер WIzz Air отменил запланированный 30 мая рейс Кутаиси-Барселона-Кутаиси из-за технической неисправности самолета.
Авиаперевозчик отменил рейс и на прошлой неделе. Из-за технической неисправности самолета рейс Кутаиси-Милан-Кутаиси не состоялся. Тогда компания комментариев не сделала.
"Сегодня, 30 мая, отменены рейсы по направлениям Кутаиси-Барселона и Барселона-Кутаиси. Причиной отмены рейсов стала непредвиденная техническая неисправность самолета. Все пассажиры получили необходимую помощь и бесплатное размещение на месте", - говорится в сообщении компании.
Для большего комфорта пассажирам также была предоставлена возможность поменять билеты на нужное направление и нужный рейс.
В Wizz Air заявляют, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение для авиакомпании.
Кроме того, в компании отметили, что, несмотря на непредвиденный случай, все пассажиры получили своевременную и быструю помощь, а также компенсацию.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.