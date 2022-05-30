https://sputnik-georgia.ru/20220530/wizzair-otmenila-reys-iz-kutaisi-v-barselonu-266988417.html

Wizz Air отменила рейс из Кутаиси в Барселону

Wizz Air отменила рейс из Кутаиси в Барселону

Несмотря на непредвиденный случай, все пассажиры получили своевременную и быструю помощь, а также компенсацию, заявили в авиакомпании 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T16:33+0400

2022-05-30T16:33+0400

2022-05-30T16:36+0400

в мире

новости

wizzair

грузия

авиакомпания wizzair

кутаисский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a00b4c85db9611c8bf1f26f09980686b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Венгерский лоукостер WIzz Air отменил запланированный 30 мая рейс Кутаиси-Барселона-Кутаиси из-за технической неисправности самолета.Авиаперевозчик отменил рейс и на прошлой неделе. Из-за технической неисправности самолета рейс Кутаиси-Милан-Кутаиси не состоялся. Тогда компания комментариев не сделала.Для большего комфорта пассажирам также была предоставлена ​​возможность поменять билеты на нужное направление и нужный рейс.В Wizz Air заявляют, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение для авиакомпании.Кроме того, в компании отметили, что, несмотря на непредвиденный случай, все пассажиры получили своевременную и быструю помощь, а также компенсацию.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, wizzair, грузия, авиакомпания wizzair, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии