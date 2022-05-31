https://sputnik-georgia.ru/20220531/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-267014816.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T15:16+0400

2022-05-31T15:16+0400

2022-05-31T15:16+0400

грузия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262815686_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_c10b5755b52d2a96ac8c58e5de8a5646.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинские медики из 575 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 304 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 104 996 тестов на коронавирус, 95 506 – на антиген, 9 490 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 729 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 614 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 640 288 пациентов.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 828.На данный момент в стране 587 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,55%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости