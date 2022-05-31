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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T15:16+0400
2022-05-31T15:16+0400
2022-05-31T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинские медики из 575 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 304 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 104 996 тестов на коронавирус, 95 506 – на антиген, 9 490 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 729 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 614 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 640 288 пациентов.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 828.На данный момент в стране 587 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,55%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинские медики из 575 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 304 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 30
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
В стране за последние сутки сделано 104 996 тестов на коронавирус, 95 506 – на антиген, 9 490 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 729 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 614 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 640 288 пациентов.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 828.
На данный момент в стране 587 активных случаев.
Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,55%.
В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.