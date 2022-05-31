https://sputnik-georgia.ru/20220531/dtp-v-tsentre-tbilisi---avtobus-sbil-peshekhoda-267026271.html

ДТП в центре Тбилиси - автобус сбил пешехода

ДТП в центре Тбилиси - автобус сбил пешехода

В период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей 31.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Городской автобус сбил пешехода на проспекте Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси.По информации СМИ, мужчина средних лет был доставлен в клинику имени Хечинашвили. Его состояние стабильное. Пациенту проводят все необходимые исследования.МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы >>Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей.Всего в этот период в Грузии произошла 1 121 авария с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп