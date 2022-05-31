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ДТП в центре Тбилиси - автобус сбил пешехода
ДТП в центре Тбилиси - автобус сбил пешехода
В период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T20:41+0400
2022-05-31T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Городской автобус сбил пешехода на проспекте Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси.По информации СМИ, мужчина средних лет был доставлен в клинику имени Хечинашвили. Его состояние стабильное. Пациенту проводят все необходимые исследования.МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Микроавтобус с пассажирами загорелся во Мцхета: есть жертвы >>Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей.Всего в этот период в Грузии произошла 1 121 авария с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп
ДТП в центре Тбилиси - автобус сбил пешехода
20:41 31.05.2022 (обновлено: 20:43 31.05.2022)
В период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Городской автобус сбил пешехода на проспекте Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси.
По информации СМИ, мужчина средних лет был доставлен в клинику имени Хечинашвили. Его состояние стабильное. Пациенту проводят все необходимые исследования.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей.
Всего в этот период в Грузии произошла 1 121 авария с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси.