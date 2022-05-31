https://sputnik-georgia.ru/20220531/kak-predpriyatiya-gruzii-vnedryayut-v-proizvodstvo-innovatsii--dannye-issledovaniya-266999793.html
Как предприятия Грузии внедряют в производство инновации – данные исследования
Как предприятия Грузии внедряют в производство инновации – данные исследования
При оценке стратегий экономической деятельности 43,1% предприятий придавали большое значение ориентации на высокое качество 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T09:56+0400
2022-05-31T09:56+0400
2022-05-31T09:56+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В течение 2021 года 6,4% предприятий Грузии привнесли на рынок новые или существенно улучшенные товары, а 5,4% – внедрили новые или улучшенные услуги, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации ведомства, инновации в товарах и услугах в основном разрабатывались предприятиями самостоятельно (68,7 и 73,5% соответственно). В других случаях они получали поддержку в этом отношении от других предприятий или учреждений.79,7% новых или улучшенных инновациями бизнес-процессов были разработаны непосредственно предприятием, 20,6% – совместно с другими предприятиями или учреждениями.Также 18,9% приходится на адаптацию-модификацию товаров/услуг, разработанных другими предприятиями или учреждениями, а 17,6 % были разработаны другими предприятиями или учреждениями.Грузинский университет SEU участвует во Всемирной неделе креативности и инноваций >>При оценке стратегий экономической деятельности, 43,1% предприятий придавали большое значение ориентации на высокое качество, а 32,3% предприятий придает высокое значение улучшению существующих товаров и услуг.При оценке бизнес-среды, основной проблемой было повышение цен на товары и услуги, что приводит к потере клиентов.Согласно опросу, 0,9 процента предприятий приобрели или получили патент или другую лицензию на интеллектуальную собственность (IPR), из которых 50,8% были приобретены или получены только от частных предприятий или частных лиц.При оценке влияния последствий изменения климата, 41,5% предприятий придали большое значение тому факту, что изменение климата вызывает рост затрат или цен на сырье.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как предприятия Грузии внедряют в производство инновации – данные исследования
При оценке стратегий экономической деятельности 43,1% предприятий придавали большое значение ориентации на высокое качество
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В течение 2021 года 6,4% предприятий Грузии привнесли на рынок новые или существенно улучшенные товары, а 5,4% – внедрили новые или улучшенные услуги, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации ведомства, инновации в товарах и услугах в основном разрабатывались предприятиями самостоятельно (68,7 и 73,5% соответственно). В других случаях они получали поддержку в этом отношении от других предприятий или учреждений.
Из использованных новшеств 60,6% были новыми для предприятий, а 39,4% – новыми для рынка, говорится в исследовании.
79,7% новых или улучшенных инновациями бизнес-процессов были разработаны непосредственно предприятием, 20,6% – совместно с другими предприятиями или учреждениями.
Также 18,9% приходится на адаптацию-модификацию товаров/услуг, разработанных другими предприятиями или учреждениями, а 17,6 % были разработаны другими предприятиями или учреждениями.
При оценке стратегий экономической деятельности, 43,1% предприятий придавали большое значение ориентации на высокое качество, а 32,3% предприятий придает высокое значение улучшению существующих товаров и услуг.
При оценке бизнес-среды, основной проблемой было повышение цен на товары и услуги, что приводит к потере клиентов.
Согласно опросу, 0,9 процента предприятий приобрели или получили патент или другую лицензию на интеллектуальную собственность (IPR), из которых 50,8% были приобретены или получены только от частных предприятий или частных лиц.
При оценке влияния последствий изменения климата, 41,5% предприятий придали большое значение тому факту, что изменение климата вызывает рост затрат или цен на сырье.