https://sputnik-georgia.ru/20220531/kakie-simptomy-mogut-ukazyvat-na-ospu-obezyan-zayavlenie-gruzinskogo-immunologa-267014063.html

Какие симптомы могут указывать на оспу обезьян? Заявление грузинского иммунолога

Какие симптомы могут указывать на оспу обезьян? Заявление грузинского иммунолога

В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, но медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T14:56+0400

2022-05-31T14:56+0400

2022-05-31T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Сыпь, похожая на ветрянку, может указывать на заражение оспой обезьян, поэтому при первых же признаках следует обратиться к врачу, заявил иммунолог-аллерголог Бидзина Кулумбегов.В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими на данную инфекцию симптомами.По его словам, все медики страны информированы о вирусе и у Грузии есть лабораторные возможности, чтобы отличить ветрянку от оспы обезьян.Что касается заражения, то по словам Кулумбегова, оспа обезьян передается не так легко как коронавирус. Заражение может произойти при контакте с инфицированным пациентом на расстоянии двух метров и на протяжении дольше трех часов. Также инфицирование наступает в результате контакта с кожей, биологическими жидкостями, одеждой или другими вещами больного."Это не та инфекция, когда человек чихнул или покашлял, и инфекция распространилась как коронавирус. Поэтому с вероятностью 99% оспа обезьян не может вызвать большую пандемию", – отметил Кулумбегов.Медик выделил и ту категорию лиц, которые могут особенно пострадать от этого заболевания – это беременные женщины, онкопациенты и дети до 8 лет.Хорошей новостью Кулумбегов назвал то, что геном инфекции известен, существует и вакцина против этого заболевания. По большей вероятности люди, вакцинированные против оспы, не заболеют оспой обезьян, то есть вакцина их защитит, утверждает врач.Оспа обезьян и Грузия: что заявляют в Центре по контролю заболеваний? >>>Существует и два противовирусных препарата, которые были утверждены еще в 2019 году. "Когда есть два препарата, вакцина 85% эффективности, соответственно, это шаг вперед", – подчеркнул Кулумбегов.При этом, по словам медика, на данном этапе у Грузии нет ни антивирусных препаратов, ни вакцины."Страна обязательно должна создать запасы. Пандемическая готовность подразумевает именно то, что вам может и не понадобится тот или иной препарат или вакцина, но они должны быть в запасе для всех возможных вариантов", – отметил Кулумбегов.Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.Специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.Как отмечают в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в прошлом году эта инфекция была зафиксирована в 15 странах четырех континентов. Большая часть случаев была зафиксирована в эндемических странах оспы обезьян – это Нигерия, Центральная Африка, Камерун и Конго.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, советы врачей, здоровье