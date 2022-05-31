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Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили премьер Грузии и президент Армении

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили премьер Грузии и президент Армении

На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики, торговли, транспортных коммуникаций 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T18:53+0400

2022-05-31T18:53+0400

2022-05-31T18:53+0400

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ираклий гарибашвили

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Армении Ваагн Хачатурян обсудили вопросы сотрудничества и добрососедских отношений между двумя странами на встрече в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства.Президент Армении прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом в качестве главы государства 30 мая. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили.Стороны отметили, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу. Хачатурян поблагодарил Гарибашвили за его вклад в процесс мирного диалога между Арменией и Азербайджаном.На встрече также обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и безопасности Черного моря. Так в первом квартале 2022 года товарооборот между странами составил 170,49 млн долларов США, что на 12% выше показателя прошлого года.Мир в регионе и инфраструктурные проекты - что обсудили президенты Грузии и Армении >>Премьер и президент сошлись во мнении, что Армения и Грузия имеют еще больше возможностей для увеличения товарооборота.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

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грузия, политика, новости, армения, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения