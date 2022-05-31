https://sputnik-georgia.ru/20220531/perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva-obsudili-premer-gruzii-i-prezident-armenii-267025456.html
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили премьер Грузии и президент Армении
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили премьер Грузии и президент Армении
На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики, торговли, транспортных коммуникаций 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T18:53+0400
2022-05-31T18:53+0400
2022-05-31T18:53+0400
грузия
политика
новости
армения
ираклий гарибашвили
грузино-армянские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1f/267025355_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f97b4ddd4b73f33dded000f0c0b2d627.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Армении Ваагн Хачатурян обсудили вопросы сотрудничества и добрососедских отношений между двумя странами на встрече в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства.Президент Армении прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом в качестве главы государства 30 мая. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили.Стороны отметили, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу. Хачатурян поблагодарил Гарибашвили за его вклад в процесс мирного диалога между Арменией и Азербайджаном.На встрече также обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и безопасности Черного моря. Так в первом квартале 2022 года товарооборот между странами составил 170,49 млн долларов США, что на 12% выше показателя прошлого года.Мир в регионе и инфраструктурные проекты - что обсудили президенты Грузии и Армении >>Премьер и президент сошлись во мнении, что Армения и Грузия имеют еще больше возможностей для увеличения товарооборота.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1f/267025355_0:0:1105:829_1920x0_80_0_0_d67b61be48f7bca55637c00285fd706a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, армения, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили премьер Грузии и президент Армении
На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики, торговли, транспортных коммуникаций
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Армении Ваагн Хачатурян обсудили вопросы сотрудничества и добрососедских отношений между двумя странами на встрече в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства.
Президент Армении прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом в качестве главы государства 30 мая. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили.
По сообщению пресс-службы правительства, среди основных стороны обсудили вопросы безопасности в мире и в регионе, в частности инициативу премьер-министра Грузии о "мирном соседстве на Южном Кавказе", которая предусматривает установление формата диалога между тремя странами.
Стороны отметили, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу. Хачатурян поблагодарил Гарибашвили за его вклад в процесс мирного диалога между Арменией и Азербайджаном.
На встрече также обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и безопасности Черного моря. Так в первом квартале 2022 года товарооборот между странами составил 170,49 млн долларов США, что на 12% выше показателя прошлого года.
Премьер и президент сошлись во мнении, что Армения и Грузия имеют еще больше возможностей для увеличения товарооборота.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.