https://sputnik-georgia.ru/20220530/mir-v-regione-i-infrastrukturnye-proekty---chto-obsudili-prezidenty-gruzii-i-armenii-266994823.html
Мир в регионе и инфраструктурные проекты - что обсудили президенты Грузии и Армении
Мир в регионе и инфраструктурные проекты - что обсудили президенты Грузии и Армении
Президенты двух стран обсудили вопросы транспортной политики, коммуникации, гуманитарные и инфраструктурные проекты 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T19:50+0400
2022-05-30T19:50+0400
2022-05-30T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Успех переговоров между Арменией и Азербайджаном необходим для мира и развития региона, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.Президент Армении Ваагн Хачатурян совершил своей первый официальный визит в качестве главы государства в Грузию. Он прибыл в Тбилиси 30 мая. Президент Армении проведет встречи с Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили.Президенты двух стран обсудили вопросы транспортной политики, коммуникации, гуманитарные и инфраструктурные проекты, важные для всего региона, среди них проект транспортного коридора Персидский залив – Черное море.Саломе Зурабишвили и Ваагн Хачатурян обратили свое внимание на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что в свою очередь дружеские отношения насчитывают не одно тысячелетие."Обе наши страны за эти 30 лет прошли довольно сложный период. Но наши отношения были добрососедскими, и это отражает нашу многовековую историю", - сказала Зурабишвили.Грузия и Армения договорились усилить сотрудничество в сфере СМИ и медиаграмотности >>Как отметил Ваагн Хачатурян, интенсивность встреч на высоком уровне подтверждает желание обеих стран расширить и углубить отношения во всех направлениях."Мы еще раз подтвердили взятые на себя обязательства по поддержанию высокого уровня наших многосторонних отношений и говорили об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий. Это будет очень важно для наших стран и позволит нам добиться успеха и в регионе", - сказал президент Армении.По его словам, Армения придает особое значение развитию отношений с соседней Грузией.Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны >>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , армения, президент грузии
Мир в регионе и инфраструктурные проекты - что обсудили президенты Грузии и Армении
19:50 30.05.2022 (обновлено: 19:58 30.05.2022)
Президенты двух стран обсудили вопросы транспортной политики, коммуникации, гуманитарные и инфраструктурные проекты
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Успех переговоров между Арменией и Азербайджаном необходим для мира и развития региона, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.
Президент Армении Ваагн Хачатурян совершил своей первый официальный визит в качестве главы государства в Грузию. Он прибыл в Тбилиси 30 мая. Президент Армении проведет встречи с Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили.
"От результатов этих переговоров зависит установление мира в этом регионе, а от установления мира зависит экономическое развитие региона и все новые планы, которые касаются этого региона и создают ему перспективы в будущем", - заявила Саломе Зурабишвили.
Президенты двух стран обсудили вопросы транспортной политики, коммуникации, гуманитарные и инфраструктурные проекты, важные для всего региона, среди них проект транспортного коридора Персидский залив – Черное море.
Саломе Зурабишвили и Ваагн Хачатурян обратили свое внимание на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что в свою очередь дружеские отношения насчитывают не одно тысячелетие.
"Обе наши страны за эти 30 лет прошли довольно сложный период. Но наши отношения были добрососедскими, и это отражает нашу многовековую историю", - сказала Зурабишвили.
Как отметил Ваагн Хачатурян, интенсивность встреч на высоком уровне подтверждает желание обеих стран расширить и углубить отношения во всех направлениях.
"Мы еще раз подтвердили взятые на себя обязательства по поддержанию высокого уровня наших многосторонних отношений и говорили об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий. Это будет очень важно для наших стран и позволит нам добиться успеха и в регионе", - сказал президент Армении.
По его словам, Армения придает особое значение развитию отношений с соседней Грузией.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.