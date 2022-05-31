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Подробности задержания турецкого бизнесмена в Батуми - что нашли при обыске
Подробности задержания турецкого бизнесмена в Батуми - что нашли при обыске
При обыске вместе с большой суммой денег нашли психотропные и наркотические вещества 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T23:25+0400
2022-05-31T23:25+0400
2022-05-31T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Следственная служба министерства финансов подтвердила задержание Галифа Озтюрка, владельца компании "Метро холдинг", которой принадлежат крупнейшие гостиницы в Батуми.Согласно информации Следственной службы, Озтюрк задержан за незаконное хранение психотропных и наркотических веществ.Вещества, которые, как предполагает следствие, являются запрещенными препаратами и наркотиками, были обнаружены в квартире Озтюрка во время обыска вместе с большой суммой денег.В Батуми задержан турецкий бизнесмен, владелец крупнейших гостиниц в городе – СМИ >>Ордер на обыск квартиры Озтюрка, его компаний и приближенных к нему лиц следственная служба получила в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов.
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грузия, новости, происшествия, батуми, следственный комитет россии, следственная служба минфина грузии
Подробности задержания турецкого бизнесмена в Батуми - что нашли при обыске
23:25 31.05.2022 (обновлено: 23:51 31.05.2022)
При обыске вместе с большой суммой денег нашли психотропные и наркотические вещества
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Следственная служба министерства финансов подтвердила задержание Галифа Озтюрка, владельца компании "Метро холдинг", которой принадлежат крупнейшие гостиницы в Батуми.
Согласно информации Следственной службы, Озтюрк задержан за незаконное хранение психотропных и наркотических веществ.
Вещества, которые, как предполагает следствие, являются запрещенными препаратами и наркотиками, были обнаружены в квартире Озтюрка во время обыска вместе с большой суммой денег.
Ордер на обыск квартиры Озтюрка, его компаний и приближенных к нему лиц следственная служба получила в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов.