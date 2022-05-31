https://sputnik-georgia.ru/20220531/rabota-na-zavodakh-po-proizvodstvu-borzhomi-paralizovana-267006041.html

Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована

Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована

Забастовка проходит на фоне переговоров, которые правительство ведет с руководством IDS Borjomi International о передаче властям части доли компании 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T11:24+0400

2022-05-31T11:24+0400

2022-05-31T12:31+0400

боржоми

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" объявили полномасштабную и бессрочную забастовку – работа на заводах остановлена, сказал председатель Профсоюзов Георгий Диасамидзе, выступая на акции в Боржоми.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.Бастующие работники стали собираться во дворе первого завода с шести часов утра, как и было анонсировано."Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся противостоять друг другу. Не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло", – сказал Диасамидзе.Как отметил Диасамидзе, полной победой будет считаться тот исход, при котором на заводы вернут всех уволенных за последние два-три месяца работников без исключения.По словам Диасамидзе, у многих работников заводов кредиты в банках и им нечем выплачивать проценты. Материальное положение людей плачевно.Работники заводов "Боржоми" анонсировали бессрочную забастовку >>>"Сегодня руководство муниципалитета Боржоми должно было нам сказать, можно ли отсрочить выплаты или списать штрафы. Но пока они молчат. Мы ждем", – сказал Диасамидзе.По словам собравшихся, руководство "Боржоми" периодически обзванивает часть бастующих сотрудников и убеждает вернуться к работе, но никто из них не соглашается без выполнения общих требований.Масштабная забастовка проходит на фоне переговоров, которые правительство Грузии ведет с руководством IDS Borjomi International о передаче властям части доли компании.IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии.Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Как позже заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы. При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.

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боржоми, "боржоми", грузия, новости, общество, акции протеста