https://sputnik-georgia.ru/20220531/rabota-na-zavodakh-po-proizvodstvu-borzhomi-paralizovana-267006041.html
Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована
Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована
Забастовка проходит на фоне переговоров, которые правительство ведет с руководством IDS Borjomi International о передаче властям части доли компании 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T11:24+0400
2022-05-31T11:24+0400
2022-05-31T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" объявили полномасштабную и бессрочную забастовку – работа на заводах остановлена, сказал председатель Профсоюзов Георгий Диасамидзе, выступая на акции в Боржоми.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.Бастующие работники стали собираться во дворе первого завода с шести часов утра, как и было анонсировано."Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся противостоять друг другу. Не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло", – сказал Диасамидзе.Как отметил Диасамидзе, полной победой будет считаться тот исход, при котором на заводы вернут всех уволенных за последние два-три месяца работников без исключения.По словам Диасамидзе, у многих работников заводов кредиты в банках и им нечем выплачивать проценты. Материальное положение людей плачевно.Работники заводов "Боржоми" анонсировали бессрочную забастовку >>>"Сегодня руководство муниципалитета Боржоми должно было нам сказать, можно ли отсрочить выплаты или списать штрафы. Но пока они молчат. Мы ждем", – сказал Диасамидзе.По словам собравшихся, руководство "Боржоми" периодически обзванивает часть бастующих сотрудников и убеждает вернуться к работе, но никто из них не соглашается без выполнения общих требований.Масштабная забастовка проходит на фоне переговоров, которые правительство Грузии ведет с руководством IDS Borjomi International о передаче властям части доли компании.IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии.Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Как позже заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы. При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.
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боржоми, "боржоми", грузия, новости, общество, акции протеста
Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована
11:24 31.05.2022 (обновлено: 12:31 31.05.2022)
Забастовка проходит на фоне переговоров, которые правительство ведет с руководством IDS Borjomi International о передаче властям части доли компании
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" объявили полномасштабную и бессрочную забастовку – работа на заводах остановлена, сказал председатель Профсоюзов Георгий Диасамидзе, выступая на акции в Боржоми.
В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.
Бастующие работники стали собираться во дворе первого завода с шести часов утра, как и было анонсировано.
Они требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.
"Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся противостоять друг другу. Не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло", – сказал Диасамидзе.
Как отметил Диасамидзе, полной победой будет считаться тот исход, при котором на заводы вернут всех уволенных за последние два-три месяца работников без исключения.
По словам Диасамидзе, у многих работников заводов кредиты в банках и им нечем выплачивать проценты. Материальное положение людей плачевно.
"Сегодня руководство муниципалитета Боржоми должно было нам сказать, можно ли отсрочить выплаты или списать штрафы. Но пока они молчат. Мы ждем", – сказал Диасамидзе.
По словам собравшихся, руководство "Боржоми" периодически обзванивает часть бастующих сотрудников и убеждает вернуться к работе, но никто из них не соглашается без выполнения общих требований.
Масштабная забастовка проходит на фоне переговоров, которые правительство Грузии ведет с руководством IDS Borjomi International о передаче властям части доли компании.
IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии.
Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.
Как позже заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы. При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.