https://sputnik-georgia.ru/20220531/rabotniki-skoroy-pomoschi-protestuyut-v-tbilisi-267013240.html

Работники скорой помощи протестуют в Тбилиси

Работники скорой помощи протестуют в Тбилиси

Акции протеста не помешают полноценной работе службы, уверяют сотрудники 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T14:21+0400

2022-05-31T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Работники скорой медицинской помощи протестуют у здания Минздрава в Тбилиси с требованием повысить им зарплату на 100%.Врачи, медсестры и водители службы также требуют достойных условий труда. По словам демонстрантов, последние две недели они вели переговоры с представителями министерства, но не смогли прийти к соглашению, поэтому решили прибегнуть к акциям.По словам собравшихся, Минздрав разработал пилотный проект, который вместо повышения зарплат для работников на деле представляет собой переход на 12-часовой рабочий день вместо 24-часового (в три дня раз).Кроме того, работникам скорой помощи больше не зачисляют ежемесячных надбавок в размере 500 лари (около 165 долларов), учрежденных в период пандемии коронавируса.Как отметил председатель Профсоюза медицинских работников Ираклий Амиранашвили, никто из собравшихся не хочет стоять на улице. Они намеревались цивилизованно обсудить требования в министерстве."К сожалению, со стороны министерства нет никакой реакции, но мы по-прежнему ждем их предложения", – сказал Амиранашвили.Сократили ли работникам скорой помощи в Грузии зарплату: ответ Центра>>В случае, если требования работников скорой помощи останутся невыполненными, они обещают начать крупномасштабные акции.На предыдущей акции протеста, 27 мая, медработники дали представителям министерства здравоохранения время до вторника для выполнения требований.

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грузия, общество, новости, минздрав