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Решение не ввязывать Грузию в войну правильное – представитель Патриархии

Решение не ввязывать Грузию в войну правильное – представитель Патриархии

Никто из призывающих к войне не задумается, за счет кого она будет реализовываться, заявил священник 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T23:09+0400

2022-05-31T23:09+0400

2022-05-31T23:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Решение властей Грузии не ввязывать Грузию в войны правильное, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже этот призыв повторили и другие представители власти Украины. Однако власти Грузии заявили, что второго фронта в Грузии не будет, так как страна руководствуется своими интересами.По его словам, церковь воздерживается от политических заявлений, но когда идет нападение на христианское мнение и слова, сказанные с любовью к родине, ей приходится на это реагировать.При этом он добавил, что ему жаль, что никто из призывающих к войне не задумается, за счет кого она будет реализовываться.Жителям Грузии второй фронт не нужен - эксперты >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, патриархия грузии, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022