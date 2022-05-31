https://sputnik-georgia.ru/20220531/zhitelyam-gruzii-vtoroy-front-ne-nuzhen---eksperty-267031868.html

Жителям Грузии второй фронт не нужен - эксперты

Жителям Грузии второй фронт не нужен - эксперты

Вероятность открытия второго фронта в Грузии равна нулю, несмотря на определенное давление со стороны западных структур, считает эксперт 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T22:33+0400

2022-05-31T22:33+0400

2022-05-31T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Избежать открытия второго фронта в Грузии удалось благодаря взвешенной и хорошо обдуманной политике правительства Грузии, заявили политологи.В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия эксперты приняли участие в круглом столе на тему "Почему Грузия не стала вторым фронтом".По словам Капанадзе, Грузия по-прежнему остается страной-объектом противостояния между Западом и Россией. По-прежнему уровень русофобии в Грузии является достаточно высоким, но, благодаря политике властей, страна ни в какой форме не будет втянута в этот конфликт.Капанадзе уверен, что вероятность открытия второго фронта в Грузии равна нулю, несмотря на определенное давление со стороны западных структур, в том числе европарламентариев."Они давят на грузинское руководство в том плане, что у нас нет демократии и что обязательно нужно сделать так, чтобы третий президент Грузии Саакашвили был переведен в какую-то больницу на Запад для лечения или вообще освобожден, эти старания конечно же не приведут к результату, и думаю, страна выдержит такое давление", - отметил он.С Капанадзе согласна и политолог Тамар Кикнадзе, которая считает, что подавляющее большинство жителей Грузии не хотят вмешивать страну в военный конфликт на Украине, тем более разворачивать второй фронт. Тем не менее, по ее словам, такие попытки имели место со стороны оппозиционного "Единого национального движения".Политолог уверена, критика властей со стороны оппозиции создает опасную ситуацию для Грузии, действуя не в национальных интересах."Они спонсируются извне, и вся их риторика не отвечает интересам Грузии. Население это чувствует, поэтому они, думаю, исчезнут из политической сцены. Обидно, желательно, чтобы у Грузии была здоровая оппозиционная сила, которая действовала бы в интересах страны", - отметила Кикнадзе.Фактор СаакашвилиПо словам Кикнадзе, риторика Нацдвижения и самого экс-президента Михаила Саакашвили показали истинную причину его возвращения на родину."Тогда думали, что он намеревался устроить какие-то деструктивные действия внутри страны. А сейчас становится ясно, что он работал в корреляции с украинской стороной. Потому что заявления нашей оппозиции и украинской стороны очень похожи друг на друга", - сказала она.Капанадзе уверен, фактор находящегося в заключении третьего президента Грузии никак не повлияет на ход общественно политической жизни Грузии, потому что Саакашвили давно исчерпал себя как политик, и не только в Грузии."Те силы, которые разделают точку зрения Национального движения и Саакашвили, всячески стараются добиться его освобождения, но, если даже в будущем он окажется на свободе, влиять на грузинскую политику он не сможет, потому что является политическим банкротом", - сказал Капанадзе.России грузинские санкции нипочемЭкономический кризис, начавшийся в мире из-за пандемии COVID-19, продолжается и даже усугубляется на фоне событий на Украине. Само собой, экономика влияет и на политику, и появились предпосылки того, что международная политика изменится. Как именно, делать прогнозы сложно. Тем не менее, эксперты считают, что возможен серьезный экономический кризис."Грузия политически зависит от Запада, а экономически от России. Нам следует вести себя сейчас особенно осторожно, когда надвигается продовольственный кризис, а мы во многом зависим от России. Это чувствует правительство, а оппозиция ведет себя абсолютно социально безответственно", - заявила Кикнадзе.По ее словам, Россия огромная страна и не учитывать ее в международных отношениях просто не выйдет."Была такая попытка маргинализировать, и это всегда плохо заканчивается. Думаю, у них были хорошие домашние заготовки, как сказал Путин, и думаю, Запад будет вынужден договориться с Россией и мы придем к каким-то положительным результатам. Все желают, чтобы противостояние закончилось и сложился бы другой мировой порядок", - сказала Кикнадзе.По словам Капанадзе, санкции, введенные против России, не достигли своей цели и вместо экономической рецессии страна продолжает развиваться."Экономика России здоровеет и становится сильнее, чем была до военного конфликта с Украиной, взять к примеру укрепление курса национальной валюты. Это, конечно же, результат достаточно мобильной и правильной экономической политики России в тех сложных условиях, в которых она оказалась", - сказал Капанадзе.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

https://sputnik-georgia.ru/20220531/kak-budut-razvivatsya-rossiysko-gruzinskie-otnosheniya--mnenie-ekspertov-267030106.html

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грузия, новости, политика, тамар кикнадзе, васо капанадзе, пресс-центр, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия