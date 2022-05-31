https://sputnik-georgia.ru/20220531/skolko-zarabotala-gruzinskaya-zheleznaya-doroga-s-nachala-goda-266999665.html

Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года

Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года

Зафиксирован рост доходов от пассажирских перевозок, которые выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T09:01+0400

2022-05-31T09:01+0400

2022-05-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Финансовые показатели Грузинской железной дороги (ГЖД) продолжают расти рекордно высокими темпами – за первый квартал 2022 года чистая прибыль компании составила 23,5 миллиона лари, сообщает пресс-служба компании.Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. А в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью в размере 547 миллионов лари, 52,7 миллиона лари из которых – чистая прибыль.Кроме того, за отчетный период грузооборот составил 3 миллиона тонн. По информации компании, зафиксирован рост доходов от пассажирских перевозок, которые выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Грузинская железная дорога завершила 2021 год с прибылью впервые за пять лет >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, гжд